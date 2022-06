El Govern avisa l'Estat que la «deslleialtat» amb les inversions fa «més gran la ferida» amb Catalunya

La consellera de Presidència,ha traslladat al govern espanyol les queixes de la Generalitat pels incompliments pressupostaris. Ho ha fet aquest dimecres al migdia a través d'una carta enviada a la ministra de Politica Territorial i portaveu del govern espanyol,i a la delegada del govern espanyol a Catalunya,En la carta, Vilagrà exigeix explicacions i el compliment dels acords per no accentuar la "fragilitat" de les relacions i fer "més gran la ferida" amb Catalunya.l'incompliment de les inversions pactades, que seran tractades per l'Estat i la Generalitat en la propera trobada prevista de laEl govern espanyol va acordar, per aconseguir elals comptes, inversions per valor de 2.068,1 milions d'euros a Catalunya, però finalment nomésel 35,8%. Per Vilagrà, la comparació "és encara més sagnant si tenim en compte la inversió a Madrid", on, es queixava que el seu territori tan sols tenia previstos 1.133,9 milions en despesa, malgrat que la factura final s'ha disparat fins als 2.086 milions. De fet, malgrat que la inversió territorialitzada total de l'Estat va augmentar en 638,4 milions, la quantitat que va arribar a Catalunya, mentre que a Madrid creixia en 856,6 milions.Amb aquestes xifres, el Govern expressa en el text un "profund malestar i absolut rebuig a un greuge comparatiu que es perpetua en el temps".ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a "principal responsable de no posar fi" a la situació "crònica" de. "La ciutadania del país, cada un dels catalans i les catalanes, sense excepció, no es mereix aquest tracte", sosté.En aquesta línia, el president de la Generalitat,, ha exigit aquest dimecres la, una situació que ha considerat "absolutament inadmissible". En aquests termes s'ha expressat en la inauguració del segon congrés internacional de Formació Professional celebrat a Barcelona, en el qual també hi ha participat la ministra d'Educació,. Ha estat la primera vegada que el president es referia en públic a les dades d'execució pressupostària, que indiquen que només s'han complert un terç dels compromisos . Una circumstància que, segons sindicats, cambres de comerç i patronals suposa un llast per a l'economia catalana, tal com explicaven ahir els seus responsables a NacióDigital

