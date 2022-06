Una llei catalana

El secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat,, defensa una futuracom a eina per a impulsar lai l'aranès. Així ho ha destacat en una conferència que ha fet en el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), que se celebra aquest dimecres a Granollers. Duran ha assegurat que el text ési espera que el Parlament la pugui aprovarDuran ha ofert la seva conferència a la sala principal del MAC. Aquest any la cita celebra el, l'aforament habitual i les dates en què tradicionalment s'ha celebrat, entre mitjans de maig i principis de juny.La llei aprovada pel Congrés dels Diputats, que ara espera la ratificació del Senat, és un moviment que es fa per, amb la voluntat de ser un pol d'atracció d'empreses del sector audiovisual a través d'espais com el hub que s'ha creat a Tres Cantos, i que ha de permetre fer el salt a l'Amèrica del Sud i en general al mercat de parla hispana.Aquest reglament, a més, permet el treball conjunt amb centres de producció situats a Alacant i a Tenerife, segons ha detallat Duran. Un projecte que considera interessant per als interessos de l'Estat, però que suposa. La llei espanyola va prosperar, això sí, sense el suport dels partits independentistes. Tot plegat, no beneficia el sector audiovisual, ha considerat Duran: "Se sent agredit", fet que va propiciar que la llei no gaudís del suport inicialment previst.Per tot això, Duran ha opinat que. I ha assenyalat que "dins de la transposició europea, hi ha el Hub Espanya, el projecte de Tres Cantos segueix creixent, i segur que no ajudarà ni al català ni a la indústria més petita".En aquest sentit, ha afirmat que disposar d'un estat propi hagués permès fer una transposició i exigir unes obligacions. "El 2022, però, la situació és la que és, i és molt important que si una llei acaba al Tribunal Constitucional, sigui l'espanyola i no la catalana, perquè si ens suspenen una llei, no pot ser la catalana", ha indicat.Partint de la base quei que el, ha considerat essencial que es faci una llei en clau catalana: "Ha de defensar uns valors universals on hi hem de ser tots, i", ha apuntat el secretari de Mitjans de Comunicació.

