Rebenten una caixa forta amb explosius a Terrassa i s'emporten 8.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut elsen establiments del Vallès i el Baix Llobregat. En concret, la investigació va començar aquan el passat mes de març es va cometre un robatori amb força en unde la ciutat.Els integrants del grup van provocar una forta explosió amb l'objectiu de rebentar lad'on se'n van endur. Segons explica la policia catalana, la quantitat d'agent deflagrador va ser desproporcionada, un fet que va provocar que el 80% dels diners quedessin afectats. A més a més, la porta, d'una alçada d'1,6 metres i un pes de 50 quilos,de l'establiment a la via pública. Això provocava un greu risc per les persones que podien trobar-se pel carrer en el moment de la deflagració.Segons els Mossos l'organització s'havia especialitzat en obrir les caixes dels establiments comercials -com- amb artefactes explosius impulsats per una barreja de gasos. Una Catalunya fins a la data d'avui.Els membres del grup tenien un repartiment molt clar de funcions, unaencaminada a evadir-se de l'acció policial, establien constantment mesures de contra vigilància per evitar que els detectessin i actuaven amb una. De fet, la durada dels robatoris era deDesprés de Terrassa es va detectar aturar un cas similar en un supermercat deEn aquesta actuació policial es va intervenir un vehicle sostret que portava tots els elements necessaris per poder produir les explosions, tot i que dos dels autors van poder fugir. Arran d'aquesta intervenció els investigadors van aconseguir ubicar al grup criminal.Entre el primer fet i la detenció dels membres del grup, van consumar un total de tres robatoris més amb força, dues temptatives de robatori i nou robatoris de furt d'ús de vehicles. En relació amb els diners obtinguts als dos establiments – un al Vallès i un al- els autors van aconseguir endur-se un botí de més deAls set arrestats a lse'ls atribueixen almenys cinc delictes de robatori amb força, un delicte de tinença i utilització d'explosius, delictes d'estralls i pertinença a organització criminal.

