Vídeo | Els «4.430.000.000 motius» de Google per apostar per Barcelona

ha presentat aquest dimecres la nova oficina ai per celebrar-ho ha publicat els "4.430.000.000 motius" pels quals val la pena aterrar a la capital catalana. El gegant tecnològic pren aquesta xifra a partir del total de recerques que té Barcelona al navegador. "Venim perquè aquí un senyor molt important va fer coses molt boniques", assegura el vídeo mentre es mostren imatges de les obres d'"Venim perquè aquí sempre volen tocar el", continua la veu en off mentre mostra la imatge d'uns castellers. El bontambé és un dels motius del gegant tecnològic per apostar per la capital de Catalunya, de la qual també destaca que amb tot això les"innoven millor"."Venim perquè potser arribar a tot arreu en molt poc temps, de la muntanya a la platja en un sol carrer". El vídeo també parla del "ric i divers" i la gastronomia -les tapes- que es pot trobar pels carrers de Barcelona. "El que passa a Barcelona va més enllà de Barcelona, junts som més forts", conclou el missatge de la multinacional.Amb tot, Google reafirma la seva aposta per. Un dels motius pels quals la companyia ha decidit obrir aquestes oficines és per potenciar l'economia digital catalana i la seva, i per estar més a prop dels socis i clients que la companyia té a la zona. La companyia ha lloat l'ecosistema tecnològic català en un acte celebrat en una antiga fàbrica tèxtil barcelonina, que ha comptat amb la presència del president del Govern,, de la ministra de Transports i Agenda Urbana,

