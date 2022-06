Google reafirma la seva aposta per Catalunya: nova oficina a Barcelona

reafirma la seva aposta per. El gegant tecnològic ha presentat aquest dimecres la nova oficina que ubicarà a la Plaça Universitat de, una inversió amb la qual la multinacional incrementa encara més la seva presència a la capital catalana, que veu com una "porta d'entrada a".Un dels motius pels quals la companyia ha decidit obrir aquestes oficines és per potenciar l'economia digital catalana i la seva, i per estar més a prop dels socis i clients que la companyia té a la zona. La companyia ha lloat l'ecosistema tecnològic català en un acte celebrat en una antiga fàbrica tèxtil barcelonina, que ha comptat amb la presència del president del Govern,, de la ministra de Transports i Agenda Urbana,La directora de Google Espanya i Portugal,, ha assegurat que Catalunya ha esdevingut una regió clau per la companyia des de la seva arribada a l'Estat el 2003. L'empresa tecnològica ja compta amb clients catalans i un nombre, en augment, d'empreses natives digitals interessades en la tecnologia. De fet, a la presentació hi han participat els dirigents de, que han compartit les seves experiències amb Google.

