«Un barri, un carter»: 300 treballadors de Correus protesten contra el nou conveni a Barcelona

Seguiment de la vaga del 80%

Uns, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimecres al centre de Barcelona persota el lema "Un barri, un carter". La protesta, convocada pels sindicats minoritaris CGT i Sipcte, coincideix amb l'inici d'unade CCOO i UGT. La protesta s'ha iniciat davant la seu històrica de l'empresa postal de la Via Laietana i s'ha desplaçat fins al centre de Correus de Drassanes tallant un lateral del passeig Colon. Durant la marxai contra la precarització que, han afirmat, pateix el servei postal."Correus està portant una. Hi ha moltes sancions, no es contracta i s'ha deixat de banda el servei postal universal", ha denunciat el delegat del sindicat Sipcte a l'empresa. Així mateix, ha ressaltat que, com a mínim,El delegat de CGT David Vicente ha afirmat que la plantilla ha de mostrar que està "en peu de guerra" davant la negociació delde l'empresa. "És el moment de pressionar per aconseguir unesque hem consensuat, com 35 hores setmanals, que no es descompti els complements als companys que estan malalts o considerar als empleats laborals dins de l'estatut bàsic de l'empleat públic", ha apuntat."Correus l'únic que fa és precaritzar condicions laborals segmentant els treballadors de Correus Express per donar-los pitjors condicions. Creiem que tots els treballadors del grup haurien de tenir unes mateixes condicions", ha afegit.Segons els sindicats CCOO i UGT, un torn clau en el servei postal, ha tingut unpública que fan horari nocturn a tot l'Estat. "L'ampli seguiment de la vaga al torn de nitdel correu cap als principals centres de distribució postal, que utilitzen la xarxa nocturna de transport perquè el correu arribi als centres a primera hora del matí", han detallat ambdues organitzacions en un comunicat.Com els sindicats minoritaris que han marxat aquest dimecres a Barcelona, CCOO i UGT també alerten del "desmantellament" de Correus i "l'abandonament" del servei públic postal. També demanen la "reversió de l'actual model de gestió" que consideren fracassat sota la direcció de

