Rècord de temperatures: Catalunya viu el maig més càlid

Catalunya ha viscut el mes de maig més càlid des que hi ha registres, segons dades del. La temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig era de 38,2 graus, mesurada a(Ribera d’Ebre) el 2012, però el passat dia 22 de maig aquest valor es va superar a diversos sectors del prelitoral i de Ponent com a(38,5°) o al(38,4°).L', per exemple, va registrar una temperatura mitjana de maig de 20,8°, superant en 4,9 graus la mitjana de les temperatures entre 1961 i 1990 i en més d'1 grau l'anterior rècord (19,4 graus l'any 2020). L’episodi demés destacat del mes va ser el que es va produir entre els diesEl mes de maig va començar amb una configuració ciclònica ambgeneral a Catalunya, però a partir del dia 4 una dorsal anticiclònica va ser present durant gran part del mes, inhibint el pas de pertorbacions i amb unaelevada a conseqüència de la massa d’aire d’origen tropical que va afectar laPel que fa a les principals sèries centenàries del país, l', el Baix Ebre) ha mesurat 22,0 °C de temperatura mitjana, 3,8 graus per sobre de la mitjana 1961-1990 i 0,2 per sobre de l'anterior maig més càlid de la sèrie (21,8° el maig de 2020). Un total de 90 dels 152 punts de mesura de la(XEMA) amb més de 10 anys de dades van registrar la temperatura més alta de la seva sèrie de maig.

