El govern espanyol prorrogarà tres mesos més les mesures anticrisi

Quatre anys de la moció de censura

El president del govern espanyol,, ha anunciat la voluntat del seu executiu de, el decret de mesures contra la guerra a Ucraïna, que caducaven aquest 30 de juny. Sánchez ho ha confirmat en un acte al Congrés davant els diputats i els senadors del PSOE, just l'endemà que des de Brussel·les obrís la porta a fer-ho. La durada del paquet anticrisi vencia el 30 de juny i entre les mesures que incloïa hi ha la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant, la rebaixa d'impostos a l'electricitat, l'augment de l'Íngrés Mínim Vital (IMV) o la prohibició d'apujar els lloguers més d'un 2%.Ladels Diputats. Per això, Sánchez ha reclamat al PP que hi doni suport, després que en la darrera votació s'hi oposessin. "tenim més sort iestimant els espanyols i aprovant mesures bones per als espanyols", ha dit en al·lusió als d'. No obstant això,, soci minoritari de l'executiu espanyol, ha demanati que s'allarguin fins a finals d'any, com ara unque permeti rebaixar a 10 euros lesEl president del govern espanyol ha aprofitat per fer l'anunci coincidint amb elque va acabar amb el govern de Mariano Rajoy. "Avui fa quatre anys que la democràcia va posar fi a un govern sentenciat per la corrupció", ha dit Sánchez. Segons el seu parer, es tractava d'un executiu "sense veu a l'escenari internacional quela discòrdia ieconòmica".Amb tot, Pedro Sánchez ha fet un repàs de les mesures aprovades aquests quatre anys i ha assegurat que es tracta d'un. En aquest sentit, ha assegurat que la dreta espanyola té "deures" pel que fa a l'exemplaritat perquè, segons ha denunciat, "miren a una altra banda en els escàndols de". També ha carregat contra el seu paper des de l', des d'on assegura que. I ha conclòs subrallant: "Ahir eren el govern de la corrupció i avui són l'oposició de la crispació".

