Aigües de Barcelona va tancar el 2021 amb 4,9 milions de benefici per l'impacte de la Covid

ha tancat el 2021 amb un benefici deper l'impacte del Covid-19, ja que contrasten amb els. Aquests comptes i la gestió corresponent a l'exercici de l'any passat han estat aprovats aquest dimecres per la junta general ordinària d'accionistes, ha informat la companyia.L'empresa ha decidit, com a mesura de prudència financera,aquest exercici entre els tres accionistes: la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), CriteriaCaixa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'impacte total de la seva activitat ha estat de 672,3 milions d'euros, equivalent al. D'aquests, 557,7 milions es van generar a Catalunya, dels quals 511,2 a l'àrea metropolitana.Així ho recull l'informe sobre el valor social integrat de la companyia, elaborat per la consultora Valora, que també recull la generació equivalent a un total deun 13% més que el 2020. D'aquests 7.288 llocs de treball, 6.191 van ser a Catalunya i 5.861 a l'àrea metropolitana de Barcelona, ​​un 18% més que el 2020.A la junta d'accionistes també s'han repassat les mesures socials de la companyia, com ara el Fons de Solidaritat, queen situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 20 milions d'euros, fins a la seva conversió l'any passat a la nova tarifa social. El 2021 la tarifa social de l'aigua va beneficiar, entre pensionistes, persones a l'atur i persones en situació de vulnerabilitat, fet que suposa 4,9 milions d'euros bonificats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor