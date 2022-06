​L'empresa Caganer.com obre la primera botiga a Madrid de la mà dels populars germans Ibáñez

Les figures de l'Oso i el Madroño i la presidenta de la Comunitat de Madrid ja tenen caganer. Foto: ACN

Estendre's a altres llocs d'Espanya

Cinc botigues més

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, caganers il·lustres. Foto: Albert Segura

ha inaugurat aquest dimecres la seva primera botiga a Madrid. Es troba al centre de la ciutat, a la Calle Mayor. La codirigeixen els germans Alòs, propietaris de la firma gironina, i els germans Pablo i Juan Ibáñez, populars per les seves aparicions en diferents programes televisius.Aquesta és la primera botiga que Caganer.com obre fora de Catalunya i la cinquena al llarg del darrer any (les altres quatre han estat la de Girona i les tres de Barcelona). A més d'exposar les 550 peces de la col·lecció, eL'empresa empordanesa fa 30 anys que crea figures de fang inspirades en, com Ibai Llanos, Leo Messi, El Joc del Calamar, Rosalía, Pere Aragonés, Volodímir Zelenski, Barack Obama o Donald Trump. Els seus caganers es creen un a un i artesanalment al taller d'elaboració, a, on també hi tenen una botiga.naturals de Madrid, són coneguts per participar en programes com El Hormiguero. Juan actualment dona vida a Trancas i Pablo va ser durant dotze anys El Hombre de Negro. Ell també ha participat a Bailando con las estrelles, Vaya crack i Hora punta.Van conèixer els caganers i elsa través d'una familiar que treballa a les parades nadalenques de Caganer.com a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. "La mare de la meva xicota, que treballa a Caganer.com, sempre m'anava regalant caganers i els hi vaig agafar molt afecte; ens va presentar els germans Alós el Nadal passat i els hi vam proposar obrir una botiga a Madrid", explica Pablo Ibáñez. I afegeix: "El meu germà i jo pensem que aquesta tradició a Madrid tindria èxit i estem encantats d'haver-nos llençat".El seu germà Juan destaca que la botiga, que ha obert fa poc, ja està essent "un èxit". "amb la samarreta del Barça i del PSG; tot i que va ser rival dels madridistes, aquí se l'aprecia molt".El caganer és una figura tradicional dels pessebres catalans, però les peces de Caganer.com es desestacionalitzen deli estan pensades com un record. "Són representacions de fang que no pretenen ser una burla, sinó tot al contrari, un tribut", explica l'empresa gironina.Un dels dos germans propietaris de l'empresa, Sergi Alós, destaca que la unió amb els Ibáñez "és unque ens agradaria implantar a d'altres punts d'Espanya; és caracteritza per escollir persones que siguin de la zona, molt conegudes i que el local sigui cèntric”. Per la seva banda, Marc Alós, escultor de Caganer.com, ressalta que "som conscients que el caganer és cada vegada més conegut més enllà de Catalunya i per això volem instaurar-lo en llocs com Madrid".L'empresa torroellenca també compta ambentre Barcelona i Girona, quatre de les quals obertes a partir de l'abril de 2021. A Barcelona hi ha tres locals: dos al barri Gòtic i un al del Born. A Girona, a finals de l'any passat en van obrir una al carrer Argenteria. I a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), on hi tenen el taller d'elaboració, també disposen d'una botiga on venen les figures.Caganer.com compta amb prop de 550 figures de caganers elaborades artesanalment, una per una. Els més venuts de la seva història són els de Barack Obama, Donald Trump, Carles Puigdemont i Leo Messi, a més del clàssic caganer amb barretina.

