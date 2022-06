Aragonès referma el compromís de l'executiu amb la Formació Professional: «És la legislatura de l'FP»

La ministra Pilar Alegría parla d'una "prioritat de país"

El president de Pimec celebra que l'FP "torna a estar en boca de tots"

El president de la Generalitat,, ha reivindicat aquest dimecres l'(FP) i ha assegurat que una de les prioritats de l'Executiu és "" que vulgui formar-se en el sistema. "", ha afirmat en l'obertura de l'de Catalunya que impulsen Pimec, Foment del Treball, CC.OO. Catalunya i UGT Catalunya al Palau de Pedralbes de Barcelona.Aragonès ha posat en relleu que han creat laen el sistema d'FP, han empès el desplegament del decret per a impulsar l-que ha descrit com l'"autèntic motor del sistema- i l'aprovació delde Catalunya.El president també ha destacat el mètode integrat de prospecció, planificació i orientació Oferta FP 365, l'respecte a 2021 amb un total de 413.000, i lade l'alumnat i evitar l'abandó prematur dels estudis. Per a Aragonès, la planificació del pròxim període s'ha de fer seguint l'Informe de necessitats formatives que està elaborant l'Agència d'FP de Catalunya, que estarà basat en "evidències, dades, necessitats reals i amb una forta concentració sectorial", ha detallat.El president ha afirmat que aquestai, sobre la base dels criteris de priorització que determini l'informe, es farà la convocatòria dels primers 40 centres d'FP integrada.La ministra d'Educació i Formació Professional,, ha participat en l'obertura del congrés per videoconferència en la qual ha afirmat que. És una prioritat perquè es dona una "feliç coincidència entre la necessitat i l'oportunitat". Els, ha explicat, de problemes i solucions: uni laadequadamentEn aquesta línia, ha subratllat eldels titulats d'un grau mitjà i un grau superior i ha aplaudit haver trobat el "camí que necessiten" els joves i les empreses de l'Estat amb l'FP. Alegria ha demanat la implicació de lesper a estendre la formació dual amb pràctiques en les seves entitats: els ha instat a acollir a alumnes en pràctiques per a formar als seus "futurs empleats". També ha parlat de la necessitat d'impulsar unperquè els treballadors augmentin la seva ocupabilitat i les empreses puguin localitzar aquells perfils professionals que necessiten, una mesura contemplada en la nova Llei d'FP, segons ha informat.El president de Pimec,, ha assegurat que aquest congrés és "molt" per a reflexionari treballar al costat de la societat civil en un àmbit tan important com l'FP. En aquesta línia, també ha celebrat que aquesta mena dei ha assegurat textualment que els agents socials que organitzen aquest congrés porten aquesta formació com un element transcendent i de bandera.

