Les 10 mentides i mitges veritats de Raquel Sánchez per justificar l'incompliment en inversions

1. La pandèmia com a justificació

2. Increment d'un 60% el 2022

3. Inversió de l'Estat de 1.243 milions

4. El segon territori en inversió

5. Al capdavant en inversió des del 2018

6. El rescat de les radials

7. Culpa de l'herència de Rajoy

Quina és la gran diferencia entre Mad i Cat. La resposta es obvia: a la capital hi ha milers de funcionaris que fan rutllar la maquinaria i empenyen la gestió dels temes propers. Per contra, les delegacions ministerials a Cat estan infradotades. — pere macias (@peremacias1) May 31, 2022

8. La inversió frenada a l'aeroport

9. Invertir a Madrid beneficia arreu

10. Comparacions odioses i "crispació"

Elsdel 2021 han derivat en tempesta política . L' execució de poc més d'un terç d'allò pressupostat és clamorosa, en especial si es compara amb les xifres d'altres territoris, però així i tot, el govern espanyol i molt en concret la ministre de Transports,, estan intentant matisar i minimitzar les dades, en intervencions públiques o entrevistes com la d'aquest dimecres a Rac1. Ho fan, però, citant números que no quadren o traient-los de context. Tot seguit es recopilensobre aquest assumpte escoltats les últimes hores.El Ministeri de Transports va afirmar que la inversió del 2021 es va ressentir per la manca de licitacions fetes l'any anterior a causa de la pandèmia i, de fet, afirma que això va ocórrer "en general a la major part d'Espanya". Les dades ho desmenteixen: la inversió territorialitzadamentre queia a Catalunya en 217,4 milions i, en concret i com a exemple, la de Renfe a Madrid va incrementar-se dels 101,5 als 352,1 milions, sense notar per enlloc l'impacte de la Covid. Els pressupostos del 2021, a més, jai quan les licitacions s'havien d'haver fet, així que no es pot apel·lar al coronavirus com a sorpresa imprevista. Sánchez, a banda, ha fet també referència a les conseqüències de la, la qual va començar el febrer del 2022...El govern espanyol assegura que aquest any serà diferent i al·lega que, durant el primer trimestre del 2022, ha augmentat en un 60% la inversió a Catalunya respecte el mateix període del 2021, mentre que al conjunt de l'Estat ho hauria fet en només un 19%. En tot cas, els primers mesos sempre són poc representatius i els 165,9 milions fins ara gastats representen només el 7,4% de tota la inversió pressupostada. Malgrat tot, si es mantingués aquest ritme, a final d'any, millor que l'any passat però encara clarament insuficient, i la inversió per càpita seguiria sentestatal.El Ministeri de Transports es defensa assegurant que l'any passat va executar inversions per valor de 1.243 milions a Catalunya. És una xifra que no quadra gens, ja que l'informe publicat dilluns de la, depenent del Ministeri d'Hisenda, conclou que tot el govern espanyol i el seu sector públic van executar 739,8 milions a Catalunya. No pot ser que només el Departament de Sánchez hagien conjunt...La ministra també afirma que, amb la quantitat invertida, Catalunya se situa com "la segona en el rànquing per darrere de Madrid", on s'hauria executat "un ordre de magnitud molt similar". Pel que fa al conjunt de despesa analitzada, Catalunya és el tercer territori on més recursos van arribar en termes absoluts, però és també el segon amb més població, per això és enganyós comparar-ho així. De fet, hi viu el 16,4% d'habitants i. I si es fa la classificació en despesa per habitant, se situa comi amb Madrid triplicant-li la quantitat.Igualment, Raquel Sánchez assevera que, "des del 2018, Catalunya és la comunitat autònoma que més inversions està rebent i on més execució hi ha", en referència a l'any en quèva arribar a la Moncloa. De fet, afirma que, des de la moció de censura contra, només el seu Ministeri ha invertit 3.671,5 milions a Catalunya. Unes xifres que, de nou, no quadren amb les de l'IGAE, que en les seves anàlisis conclou que van. Per sota clarament, a més, dels 5.547,2 milions que s'han destinat a Madrid des del 2018.El govern espanyol afirma que les dades de Madrid estan esbiaixades perquè s'hi inclou la despesa destinada al rescat de les autopistes radials. Això, però, no és només cert de forma molt minsa. Malgrat que l'operaciód'euros de les arques públiques (en funció de com acabin les negociacions i possibles recursos), això, ja que el 2021 només se'n van avançar 191,2 milions per aquest concepte , segons documents del govern espanyol. Explica una part molt petita de la diferència d'inversió de 1.346,2 milions entre Madrid i Catalunya."Fa tres anys i mig ens vam trobar una falta d'inversió a Catalunya amb totes les obres de nou traçat paralitzades", ha asseverat Raquel Sánchez, per justificar la baixa execució. L'últim any sencer de Rajoy, però, el govern espanyol, 161,5 milions més que l'any passat i un percentatge clarament superior del total territorialitzat. Certament, però, la despesa en trens llavors anava destinada sobretot al TGV, no a la xarxa convencional, però això no explica que es pactessin inversions als pressupostos si se sabia que no es podrien complir, que la inversió hagi caigut respecte el 2020 o que projectes a territoris com Madrid s'hagin activat més ràpid. El mateix, responsable de l'Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies a Catalunya, admet que la culpa és delLa ministra ha lamentat també que "la inversió de l'aeroport [del Prat] no s'està executant, no per culpa del govern espanyol, sinó per culpa de la Generalitat", en referència a l'. Cal recordar que el Govern no va renunciar a l'operació, sinó que l'executiu central la va aparcar davant les demandes de garanties de respecte a l'entorn natural. En tot cas,encara el 2021, ja que era necessari tot el procés previ d'estudis i licitacions. Aquell episodi, per tant, no justifica els números de l'any passat.per a Catalunya, una previsió prèvia a tot debat sobre l'ampliació.Sánchez treu ferro a l'exagerada desviació en favor de Madrid, ja que assegura que "fer obres a Madrid beneficia també Catalunya", ja que infraestructures com el tren d'alta velocitat hi desemboquen o organismes establerts allí fan tasques a tot l'àmbit estatal. És discutible fins a quin punt les principals estacions de Barcelona o el seu port no beneficien també altres territoris, però és que, a més, l'informe d'execució ja-quasi tots a Madrid- respecte les del conjunt de comunitats. En concret, s'hi van invertir 243,7 milions el 2021, quasi tots a edificats situats a la capital espanyola. I, malgrat que qui l'executa i se'n beneficia directament probablement és d'allí.Una màxima del discurs del govern espanyol és evitar les comparacions amb Madrid. Sánchez ha assegurat que "fer la comparativa amb Madrid genera crispació i no s'adapta a l'", una afirmació que lliga amb la de la ministra d'Hisenda,, que la setmana passada va rebutjar publicar les balances fiscals per evitar "retrets" entre territoris. Curiosament, però, la mateixa Montero havia assegurat dos anys enrere que sí que les elaboraria, igual com ho va fer el govern dei, amb metodologia polèmica, el de Rajoy. La crispació i els retrets, doncs, potser només són perillosos quan s'evidencia que determinats territoris surten nítidament beneficiats...

