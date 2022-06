Qui hi ha darrere d'AMT, la firma manresana que ha enamorat Rosalía?

Collage amb alguns dels dissenys de la col·lecció Delta d'AMT.

Quan aquell estiu del 2009 va decidir que s'apuntaria a fer un curs dea Barcelona.(Manresa, 1994) no tenia ni idea que s'acabaria dedicant al món de la, ni que crearia una marca que desfilaria assíduament per la passarel·la de la, ni que vestiria artistes i influencers de la talla de. El cas és, però, que aquell primer contacte amb eli el màrquetingva ser clau per decidir, tres anys més tard, que aparcaria l'opció d'anar a les Illes Canàries a fer la carrera deper posar-se a estudiara LCI Barcelona. "Va ser una aposta una mica a cegues, perquè sí que a mi sempre m'havia agradat molti se'm donava bé, però més enllà d'això, poca cosa més coneixia, d'aquest món", explica. No va caler-li ni un curs per determinar que havia agafat el. I és que ara, deu anys després, el desig de seguircontinua més viu que mai: "No m'imagino fent una altra cosa", assenyala.De fet, podríem dir que a nivell, tot el que ha fet ha tingut a veure amb la moda. Els primers euros com a dissenyador els va fer amb unesideades durant la carrera i amb una. Un cop finalitzats els estudis va decidir tirar endavant i professionalitzar el que, inicialment, era un. Va batejar el projecte amb el nom d' AMT. i va establir-ne la seu laboral a, al barri del. Des d'aleshores, Machado ja ha tret a la llum, totes elles amb un: que són de, que estan fetes ambi que s'inspiren en la. El seu segell ha estatper la premsa especialitzada i ha seduïtcom. L'any 2019 va convertir-se en un delsde la vuitena edició del prestigiós premi- No ens podem queixar, no. Tot i així, ens queden moltíssims reptes per conquerir, encara.- Sí! El de la moda és un món que està en constant canvi. Si no et reinventes, has begut oli. Ara, per exemple, el focus s'està posant molt en la sostenibilitat; en fer servir material reciclat, en produir de manera responsable... I tot i que des del minut zero, nosaltres vam apostar per treballar respectant al màxim el medi ambient, també tenim un llarg camí per recérrer i un gran marge de millora.- Més que coixejar, el que ens falta és aplicar tota la significació del concepte "sostenibilitat" a les nostres produccions. ¿Què vull dir amb això? Doncs que ser sostenible no vol dir només confegir amb cotó orgànic, sinó que també contempla fer peces amb una vida útil llarga; produir localment; valer-se de matèries primeres de quilòmetre zero... I la cosa no acaba aquí, perquè igual d'important és l'abans i el durant com el després.- Doncs que el cercle no s'acaba un cop has venut la peça, perquè aquesta hi seguirà sent. Quan la persona que l'hagi adquirit ja no la vulgui (perquè s'ha fet malbé o perquè se n'ha cansat), ¿què se'n farà? Aquí també hi podem incidir, des de la indústria de la moda, ja sigui reparant i reciclant els teixits o optant per l'outlet. En aquest sentit, nosaltres ja fa temps que col·laborem amb la cooperativa de botigues Moltacte i ara volem incorporar un servei gratuït de reparació de la nostra roba. A banda, recentment hem començat a fer una auditoria amb una empresa que analitza l'impacte ambiental tant positiu com negatiu que té la nostra producció.- És que el canvi climàtic és real! I si no fem alguna cosa, el futur que ens espera pinta molt negre. Al·lucinaríeu de la quantitat de litres d'aigua que calen per fer una simple samarreta, per exemple! És important ser-ne conscients per no abusar dels recursos que, al cap i a la fi, ens donen la vida. Davant d'aquesta trista realitat, ja fa temps que vam posar en marxa un sistema de confecció per encàrrec per elaborar únicament les peces que sabíem que es vendrien. La nostra intenció és que quan estrenem nova col·lecció, gairebé no quedi estoc de l'anterior. Ah! I llavors hi ha el tema de les vendes online...- I precisament per això durant la pandèmia vam dedicar moltes hores a pensar què podíem fer per deixar de contribuir a fer créixer encara més empreses com Amazon. Vam acabar decidint que quan veiéssim que ens arribaven moltes comandes per internet d'una mateixa ciutat o barri, el que faríem seria buscar una botiga per enviar-les totes d'un sol cop allà. Amb aquesta acció no només evitem una gran despesa de gasolina i CO2, sinó que també donem l'oportunitat a petits negocis de gestionar les entregues del nostre producte.- Perquè AMT. no és només meu: és de tot l'equip que fa possible que la marca evolucioni i segueixi viva; des de l'Andrea i l'Iria que treballen a oficines fins a la gent que està a fàbrica, passant per les comercials. De fet, totes elles són una mica com la meva segona família. En aquest sentit, no em cansaré de dir que les col·leccions de la firma no les faig només jo, sinó que les fem entre tot aquest equip. Sí que és cert que hi ha aquella essència que dono jo com a dissenyador, però al final són molts caps pensants i creatius que fan que la col·lecció funcioni.- Sí! Es diu Delta i està inspirada en el Delta de l'Ebre. Ara que està desapareixent a causa de la pujada del nivell del mar, volia reivindicar-lo perquè penso que és un indret únic i preciós que hem d'intentar preservar d'alguna manera. ¿Sabíeu que hi conviuen més de 316 espècies d'ocells? És espectacular!- Sí, sobretot entre la clientela de fora de Catalunya. Molta gent ens ha dit que desconeixia que el Delta estigués tan amenaçat de mort i fins i tot algú ni sabia que existia!- Ara mateix AMT. es ven a Espanya, França, Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, Suïssa, Corea, Viena i, des de fa molt poc temps, a Holanda.- Es tracta d'anar creixent mica en mica, sempre sota la premissa d'una espècie de mantra que ens repetim molt: menys és més. I, evidentment, sent fidels als nostres valors de sostenibilitat.- Absolutament. Si no hi ets, no existeixes. És una eina que ens ha servit per apropar-nos a gent que crèiem inabastable.- Això ja és brutal, sobretot si tenim en compte que molts cops són elles les que ens contacten per dur la nostra roba. I això ens fa molt feliços perquè vol dir que vesteixen amb peces AMT. perquè realment els agraden.- Gràcies a l'Instagram. Jo li vaig enviar una foto d'un disseny nostre, amb un text on li explicava qui érem i què fèiem. Al cap d'uns dies em va contestar i em va dir que s'havia mirat el nostre perfil i que li havia agradat. A partir d'aquí, va néixer una col·laboració que encara ara dura. De fet, ha dut els nostres bàsics moltes vegades, i mira que de roba en té a cabassos, i de totes les marques i estils!- Ho desconec. El que sí que ens ha manifestat és que li agraden molt els patrons, la suavitat de les peces... D'aquesta vessant més pro mediambiental no n'hem parlat mai, tot i que ella sap de sobres que la nostra producció és tota local i amb productes sostenibles.- Precisament, el que volem els dissenyadors és ser nosaltres mateixos. M'he fet farts de veure articles on se m'ha comparat amb no sé quants creadors. Un cop em van batejar com el Jacquemus català; fins i tot em van arribar a comparar amb Stella McCartney! I al final, el que vull jo és no assemblar-me a ningú i treballar per crear un estil de marca amb el qual poder-me identificar.

