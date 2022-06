La presencialitat i la nova llei de l'audiovisual marquen l'arrencada del MAC a Granollers

La llei audiovisual, en el punt de mira

Jornada audiovisual

Després que al 2020 se celebrés totalment telemàtic i l'any passat es convoqués amb una fórmula mixa, aquest any eltorna amb plenai amb moviment entre els carrerons de l'antiga fàbrica Roca Umbert, a Granollers.Amb diversos escenaris i platós, la cita reuneix més de 70 ponents al llarg d'un dia on l'audiovisual català és el clar protagonista, tant per a la mostra de productes com per a fer contactes per fer néixer nous projectes."Les situacions, com la pandèmia, se superen amb esforç, amb redaccions tensionades i amb gent que ha treballat molt i molt", ha assenyalat el secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,, en la sessió inaugural. "Aquest mercat és un espai que serveix per treballar, enfocar i crear una xarxa i les necessitats que tots tenim, un audiovisual de proximitat, de modernitat", ha afegit.Això és possible gràcies a la reobertura delsd'espais destinats a la cita. "No és poca cosa per al sector de l'audiovisual de proximitat, ho tenim tot preparat perquè aquesta edició sigui una de les millors del MAC que mai hem celebrat", ha detallat el director del MAC,En una sessió inaugural en què també hi ha participat l'alcaldessa de Granollers,, i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet,, juntament amb el conseller delegat de la XAL,, la llei audiovisual espanyola ha estat un dels elements que més s'han abordat. Tant Duran com el president del CAC,, han coincidit en valorar l'impacte que té la nova legislació en el sector audiovisual català, sobretot en el de proximitat."L'any passat parlàvem de la llei que havia de venir, i per desgràcia avui coneixem la que es va votar en el Congrés dels Diputats, que ens ha arrasat aquesta proximitat i que no és una bona notícia per al sector", ha assenyalat Duran. En aquest sentit, ha destacat que hi ha molts representants del sector preocupats: "Esperem que amb la llei catalana puguem posar alguna o altra fuga, ens deixa preocupats", ha afegit, tot detallant que aquestes situacions sovint es combaten amb "innovació i creativitat".De la mateixa manera s'ha pronunciat Xirgo. "La nova llei ha de passar encara pel sedàs del, però crec que acabarà malament", ha pronosticat.Xirgo ha destacat que aquest text amenaça tres pilars fonamentals del sector audiovisual de casa nostra:"Veurem quines millores pot introduir la llei audiovisual catalana, que ve tard, i que si s'hagués aprovat abans potser hauria ajudat a resoldre alguns d'aquests problemes", ha afegit.La cita compta amb un total d'amb 22 empreses del sector audiovisual en el marc de la FiraMAC, a més de la segona edició del, que comptarà amb la participació, entre d'altres, dels periodistesAquest any també es treballarà el projecte d'que impulsa la Xarxa Audiovisual Local (XAL). És per aquest motiu que es farà una sessió orientada a lligar els aspectes primerencs perquè aquest sistema, que permet emetre continguts en digital, arribi als mitjans d'àmbit local a finals d'aquest 2022.En l'edició d'aquest dimecres també s'abordarà la llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, així com aquells aspectes que s'estan treballant per preservar la llengua catalana en l'espectre de continguts, entre ells els de les plataformes digitals.

