Un futbolista de la Premier, condemnat a fer serveis comunitaris per maltractar el seu gat

Elha estat condemnat a. Els fets es van conèixer arran d'un vídeo que el germà petit del futbolista, Yoan -que també és futbolista-, pengés un vídeo a la xarxa socialon es veia a Kurt agredint la seva mascota perquè li havia fet malbé una cadira. Durant el judici,i aquest dimecres un tribunal de Londres ha ratificat la seva culpabilitat. Amb la sentència, tambéa càrrec del cas, Susan Holdham,. I ha anat més enllà: haver-ne fet difussió a xarxes ha fet que s'experimentés "uni en publicaven imatges a Internet", tal com demostren els registres. Segons la informació de la qual es disposa ara, els gats "no han sofert cap lesió física".Les duesdel jugador, que també tenia un altre gat, ara sónRSPCA, que va denunciar els germans Kurt i Yoan Zouma per maltractament animal.La polèmica també va arribar amb la decisió dDe fet, fins i tot, la qual cosa va provocar molta indignació entre aficionats i societat en general. El jugador va ser finalment sancionat pel club de la Premier amb lamés elevada possible, de gairebé, quantitat que ha estat destinada a organitzacions de protecció dels animals. Adidas també ha trencat unque tenia amb ell.

