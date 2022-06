Ucraïna afirma haver matat Alexander Kislinsky, el millor franctirador de Rússia

This sniper from the GRU/GU’s 22nd Spetsnaz Brigade was reportedly killed. 4/https://t.co/5ipb3qxX5z pic.twitter.com/RHTUDCcpPD — Rob Lee (@RALee85) May 25, 2022

Les forces armades d'Ucraïna afirmen haver matat el franctirador més important de Rússia. Segons diverses fonts progovernamentals russes citades per diferents mitjans internacionals,, tirador de categoria de lade les forces russes, hauria mort el passat 24 de maig en una batalla en territori ucraïnès a la zona del Donbass.Diversos canals de Telegram i VK -xarxa social russa similar a Facebook- haurien confirmat la notícia, segons els mitjans especialitzats., Kislinsky ha estat enterrat a Rússia. Encara que es desconeix quines eren les seves habilitats concretes, el franctirador era molt respectat entre les files russes i un dels millors de les últimes dècades, segons els principals informes.El president nord-americà,, ha anunciat aquest dimarts que traslladaran nous sistemes de llançament múltiple de coets (MLRS, anomenats així per les seves sigles en anglès) a Ucraïna per fer front a la invasió russa i colpejar "objectius clau". En un article d'opinió publicat al diariha explicat que es proporcionaran "sistemes de coets i municions més avançades que els permetran colpejar amb més precisió objectius clau al camp de batalla a Ucraïna", ha recalcat Biden.​​​​​

