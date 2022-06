Vox, Ciutadans i PP portaran el decret pel català al Consell de Garanties Estatutàries

L'-partits i entitats- posarà totes les traves possibles a la resposta delper frenar ela les aules. Aquest dimecres,han anunciat que portaran el decret llei de l'executiu al(CGE) per intentar torpedinar la via que l'executiu i una majoria parlamentària han construït per mirar de protegir el català a l'escola. Els ultres havien descartat recórrer al CGE -un organisme que, diuen, no serveix per res- però finalment se sumaran als altres dos partits.L'objectiu no és altre que posar "traves" a les "trampes i incompliments" del Govern, que dimarts ja va traslladar als centres educatius un formulari per validar els projectes lingüístics i va comunicar al(TSJC) que la sentència del 25% és "inaplicable". Els tres partits consideren que el decret llei és contrari a la sentència dels jutges i ja han anunciat que també presentaran recurs del(TC).Paral·lelament, Ciutadans ha interposat una denúncia a la Fiscalia contra el conseller d'Educació,. "No deixarem d'utilitzar ni una eina democràtica per defensar els drets dels catalans i defensar-nos del Govern", ha dit la presidenta de Ciutadans,, acompanyada del líder del partit a Catalunya,, i la presidenta del grup municipal de Barcelona,. Segons Arrimadas, la resposta del Govern al 25 és "clarament un intent de".Qui també ha denunciat Cambray per "desobeir" el 25% han estat les entitats espanyolistes. En aquest cas, han denunciat el conseller davant del TSJC i critica que les instruccions enviades als centres insten a desobeir el mandat del tribunal. "És una clara estratagema per no a no complir la sentència", argumenten. Si s'accepta la denúncia, les entitats demanen començar la investigació interrogant Cambray.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor