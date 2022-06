El fins ara alcalde de Mollet del Vallès,(PSC), renunciarà aquest divendres a l'alcaldia en un ple extraordinari després deen el càrrec. A diferència del que és habitual en aquests casos, però, Monràsi afirma que seguirà treballant per al municipi des de l’àrea que li assigni la nova alcaldessa,el nomenament de la qual està previst en un ple el 10 de juny."No estic fet per a la vida contemplativa", ha explicat l’encara alcalde en roda de premsa aquest dimecres. Monràs facilita ara el relleu, diu, per donar una "" al projecte de ciutat, aprofitant un "bon moment de serenor" política al municipi."Era el moment", ha assegurat Monràs en roda de premsa. L’alcalde admet que 18 anys al capdavant del consistori ja "són molts" i que un cop superada la pandèmia es donaven les circumstàncies per fer un "relleu natural" a un any de les pròximes eleccions municipals.En aquest sentit, el líder socialista afirma que el projecte que ha liderat durant aquests anys "no acaba el 2023" i augura que el govern municipal que encapçala el PSC continuarà "adaptant i transformant" Mollet del Vallès més enllà dels pròxims comicis.Pel que fa al seu futur, Monràs s’ha mostrat críptic i. "A dia d’avui no estic per a una jubilació anticipada", s’ha limitat a dir. Monràs diu que no avançar esdeveniments i que d’aquí un any serà "on vulgui el partit o l’alcaldessa".Durant la compareixença, Monràs ha fet un repàs de la seva trajectòria, fent especial esment als darrers dos anys dei ha assegurat que durant aquestes gairebé dues dècades el seu únic "ego" ha estat el propi municipi de Mollet del Vallès.L’alcalde també ha agraït la tasca dels servidors públics del consistori per haver fet possible la transformació de les idees de l’equip de govern en realitats. En el seu discurs hi ha hagut també moment per a l’autocrítica, quan ha demanat disculpes per la seva "vehemència, energia i exigència" a l’hora de liderar el consistori.Monràs, en tant que regidor, seguirà també al capdavant de l’àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona. Així li hauria demanat la presidenta de l’ens,, després de conèixer la notícia de la seva renúncia, segons ha explicat el propi Monràs.

