Per què és festiu el 6 de juny?

El dilluns. Aquesta és una dada que més o menys tothom té controlada, en gran part, perquè significa que hi haurà un. Ara bé, a diferència d'altres celebracions, molta gent desconeix exactament què es commemora en aquesta jornada. Ningú dubta de què se celebra el 24 de juny -Sant Joan- o l'1 de maig -Dia Internacional dels Treballadors-, però no passa el mateix el 6 de juny.La festa d'aquest dilluns rep diversos noms:Sigui com sigui, és una celebració cristiana que cau 50 dies després del diumenge de Resurrecció. No sempre és festiu però, enguany, en dilluns, ha estat escollit.La festa, que se celebra amb més força a alguns municipis que en d'altres a casa nostra, és especialment present aEn zones concretes d'altres països com França, Islàndia, Liechtenstein, Suïssa, Noruega i els Països Baixos també es fa festa el 6 de juny.L'Estat té, aquestlaborables convertits en, dels quals vuit són comuns a totes les comunitats autònomes, segons el calendari laboral elaborat pel Ministeri de Treball i publicat pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Fins al juny se n'han consumit quatre, pel que en queden vuit -a part dels dos festius locals, que decideixen els ajuntaments, no són recuperables i es poden consultar per municipi aquí -. Així,són els següents:Dijous(segona Pasqua)Divendres(Sant Joan)Dilluns(Assumpció de la Verge)Dimecres(Festa Nacional d'Espanya)Dimarts(Tots Sants)Dimarts(la Constitució)Dijous(la Puríssima)Dilluns(Sant Esteve)

