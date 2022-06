Detingut un entrenador de la UE Sants de Barcelona per abusar sexualment de tres jugadores

Latorna a veure's implicada en un escàndol d'abusos sexuals. Tres jugadores de l'equip juvenil, dues d'elles menors d'edat, van presentar una denúncia contra el seu entrenador, de, per abusos sexuals. La policia catalana, un dia més tard, van arrestar el sospitós al seu domicili. Segons ha avançat El Periódico, les joves van detallar a la seva denúnciaper part del seu entrenador. No només això:, amb aproximacions que, elles mateixes, afirmen que era incòmode.Els'encarrega del cas a partir d'ara. El magistrat, d'acord amb la petició de la Fiscalia, ha acordat la llibertat de l'entrenador amb obligació de comparèixer sempre que sigui citat en el jutjat. També ha instauratde les tres víctimes (tant del domicili, centre educatiu i del centre esportiu), a més de la prohibició de l'acusat de comunicar-se amb elles per qualsevol mitjà."Estem dolguts i al costat de les jugadores i les seves famílies", ha explicat el president del club,, al diari barceloní. "Només sabem que les denúncies són de fets que van ocórrer el passat cap de setmana". Forcadell assegura que desconeixen, per ara, quines són les tres jugadores afectades. L'entrenador ha estatdesprés de la seva detenció, encara que el president ha demanat "que es mantingui la seva presumpció d'innocència fins que s'aclareixin els fets".El club ja es va veure esquitxat per un escàndol d'abusos sexuals a jugadors menors d'edat després que el diari Ara destapés els tocaments, agressions i abusos perpetrats per Albert Benaiges , formador del futbol base del Barça. Va estar vinculat a la U.E. Sants fins a l'any 1991, on es van produir, segons van denunciar desenes de persones, diversos dels abusos.

