La inesperada confessió d'un veí que amb la seva alarma desperta tot el bloc

Elsde less'han convertit en publicacions habituals (i virals) a Twitter. Aquesta vegada qui ha compartit una nota que ha divertit a les xarxes és el perfil especialitzat "Líos de vecinos".A la nota, penjada al replà d'un edifici de, s'explica que "hi ha unadel matí" i ressona en el pati interior de l'habitatge. A més, el problema s'agreuja perquè el so no s'apaga fins "mitja hora després". Per això, alguns veïns, molestos, demanen que s'apagui al moment.A la publicació, el compte de Twitter també comparteix lesde la resta de veïns en la mateixa nota., identificant-se amb el pis on viuen, i asseguren estar d'acord amb la mesura d'apagar l'alarma al moment. Finalment, el veíde fer sonar l'alarma durant que desperta l'edifici, però des de l'anonimat. "Jo, sí, ha, ha, ha", escriu al final de la nota.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor