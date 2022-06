«Quan es pongui la neu del Canigó»: l'aventura dels catalans que van tornar per combatre Franco

La història delestà farcida de nombroses iniciatives -moltes encara desconegudes- de persones que es van jugar la vida per recuperar les llibertats. Aquest dimecres s'ha presentat alun projecte que explica un altre d'aquests capítols en què conflueixen el coratge, la voluntat de lluita i l'esperança: les. Laha donat a conèixer un seguit de rutes per la frontera protagonitzades per militants independentistes en els anys de la Segona Guerra Mundial.La derrota a la Guerra Civil no va ser el final de res. Un grup de catalans de l'exili, molts d'ells d'que es vincularien al Front Nacional de Catalunya, van decidir tornar aviat al país per combatre la dictadura. Tenien pressa.. Era la frase que repetien per expressar el desig de tornar a creuar la frontera. El primer d'ells,, va ser el primer passador de frontera l'estiu del 1939. Un dels seus fills, Aleix Font , l'ha recordat a l'acte fet al museu. Aviat el seguirien d'altres. Feien tasques diverses: transmissió d'informació, pas de material o ajuda pera combatents que fugien del nazisme, pilots britànics i polonesos, exmembres del govern francès o jueus que buscaven una sortida mentre les tropes alemanyes avançaven per Europa."Quan es pongui la neu del Canigó". L'historiadorha contextualitzat l'actuació dels militants independentistes en aquells anys. Un activisme que va jugar un paper en la lluita que l'Europa democràtica va entaular contra el nazisme i el feixisme. Els combatents que foren passadors de frontera van col·laborar amb la Resistència francesa, amb diverses organitzacions partisanes i ambRubiralta ha explicat laque va suposar per aquests combatents que la fi de lano fos també la de la dictadura. I que els aliats no tinguessin present el plet català a l'hora de redissenyar l'Europa que sorgiria de les cendres del conflicte. Un recordatori de les lleis, que a vegades semblen immutables, de la fredor de laen les relacions internacionals.Ara molts d'ells tindran un itinerari de frontera senyalitzat amb el seu nom: l'esmentat Aleix Font,... Noms que formen part de la història dels perdedors, però no pas de la dels que es rendien. El seu rol va ser cabdal en l'Per això un d'ells,va ser guardonat amb la distinció de Just entre els justos de les nacions que atorga l'Estat d'Israel. Va establir un vincle amb les xarxes de la Resistència i va formar part de laA l'auditori del Museu d'Història, que s'ha omplert, s'han retrobat molts familiars d'antics passadors, veterans del Front Nacional, com Robert Surroca o Pere Culleré, i figures de l'independentisme civil i polític, com la nova presidenta de l'ANC, Dolors Feliu o el diputat Albert Botran, al costat del director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro.ha conclòs l'acte amb una versió del, himne de la Resistència francesa queva versionar. Belda ha explicat que hi ha introduït alguns canvis: França no hi apareix com a pàtria de les llibertats i ha modificat la referència a Alemanya per referir-se a l'"enemic". Però hi ha mantingut l'esperit dels qui mai no es rendeixen quan canta que "entre les tombes bufa el vent,i sortirem d'aquestes ombres". És la força del missatge partisà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor