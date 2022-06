Raquel Sánchez replica Puigneró: «Ni som inútils ni som mentiders, desencallem projectes»

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha replicat aquest dimecres al vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que el govern espanyol seguirà treballant per "desencallar els projectes". "Ni som inútils ni som mentiders, m'agradaria que les coses s'expliquessin bé", ha dit Sánchez en una entrevista a RAC1."El vicepresident Puigneró. No tenim cap problema, quan ens asseiem en una taula per parlar i fer seguiment de projectes troben acords i solucions", ha afegit. Sánchez ha assegurat que treballarà "en aquesta línia" per fer avançar els projectes i ha rebutjat entrar en "un nivell de confrontació tan baix que no contribueix en absolut". "Treballaré com aquest govern per als catalans i les catalanes i en això estem compromesos", ha finalitzat.Minuts abans, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha considerat que les persones que conformen el govern espanyol "o són uns inútils o són uns mentiders". Ho ha dit dos dies després que l'executiu liderat per Pedro Sánchez fes públiques les dades d'execució de les inversions arreu de l'Estat. A Catalunya, només s'acaben realitzant un terç de les inversions previstes, mentre que a Madrid el govern espanyol gasta un 84% més del que tenia pressupostat, triplicant la despesa per habitant destinada als catalans.

