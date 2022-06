Puigneró, sobre la inversió estatal a Catalunya: «O són uns inútils o són uns mentiders»

Eli conseller de Polítiques Digitals i Territori,, considera que les persones que conformen el govern espanyolHo ha dit dos dies després que l'executiu liderat per Pedro Sánchez fes públiques les dades d'execució de les inversions arreu de l'Estat., mentre queel govern espanyol gasta, triplicant la despesa per habitant destinada als catalans.En referència a aquestes dades, Puigneró ha explicat a Catalunya Ràdio que som davant d'uni que, per tant, no pot ser causal sinó que és. Davant d'aquesta situació, ha afegit que no sap com no hi ha més independentistes a Catalunya."L'Estat no té crèdit a Catalunya ja. No són de fiar", ha conclòs.

