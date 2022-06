Avís important que has de tenir en compte si t'ofereixen una targeta client

Tots comprem en certs. A vegades, anem més enllà i decidim fer-nos certa targeta de fidelitat per intentar, per gaudir de descomptes o per tenir altres beneficis, ja que, sí, sempre comprem allà. Doncs cal anar amb peus de plom i ser conscients de manera total de quina targeta decidim acceptar perquè poden incloure certes condicions que ens poden perjudicar o, almenys, molestar de valent., òrgan que recull les queixes contra les entitats bancàries i financeres, ha alertat que els usuaris han d'anar amb compte amb aquestes targetes perquè els pot suposar assumir condicions imposades per un banc sense que ho sàpiguen.Adverteixen als ciutadans que cal comprovar qui l'emet i quines característiques concretes tenen aquestes targetes. La majoria de vegades, eperquè els establiments li ofereixen la targeta en una situació incòmoda: a l'hora de pagar, a l'hora de marxar o amb una cua que espera per poder fer exactament el mateix. Si la targeta és emesa per una entitat bancària,i sobretot: si suposa pagar unpel simple fet d'acceptar-la.El principal òrgan bancari estatal ha afirmat que les reclamacions per targetes d'aquesta menadurant el 2021. Segons un informe presentat aquest passat mes de maig, creixen especialment les operacions fraudulentes realitzades amb la seva targeta () i amb queixes presentades per manca de documentació o per desconeixement d'aquesta.

