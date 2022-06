En 50 anys,. Ho demostra un estudi nord-americà publicat a la revista científica Nature. Aquesta barreja de virus acabarà provocant, segons els investigadors, que s'incrementi elAmb l', malalties com la malària, per exemple, s'expandirà territorialment perquè els mosquits que la porten viatjaran a zones més caloroses. El canvi climàtic i el canvi d'hàbitats també portarà, perquè els patògens es traslladaran a noves espècies hostes. "Sabem que les espècies es mouran, i quan ho facin, hi haurà aquesta possibilitat que es comparteixin els virus", ha detallat, biòleg de la Universitat de Georgetown i coautor de l'estudi.Per entendre en què derivarà aquesta barreja de virus, el doctor Carlson i els seus companys i companyes han construït un model en ordinador de potencials efectes secundaris. Els investigadors van començar projectant com milers de mamífers podrien evolucionar a mesura que canvia el clima des d'ara fins al. Mentre la temperatura creix, s'espera que moltes espècies marxin dels seus hàbitats naturals cap a hàbitats on se sentin més còmodes.Els investigadors també han fet una base de dades dels virus i els seus hostes mamífers. Alguns s'han descobert en més d'una espècie de mamífer, el que significa que ja han saltat la barrera d'espècies en algun moment del passat. Fent servir la tècnica computacional d'aprenentatge automàtic, els investigadors han desenvolupat un model que podria predir si dues espècies comparteixen un virus. Com més se superposen geogràficament dues espècies, han descobert els investigadors, més probabilitats tenen de compartir un virus.Aquests descobriments han permès a l'equip fer prediccions sobre què passaria si espècies diferents de mamífers s'ajuntessin per primera vegada en un context de cada vegada més escalfament global. Entre les, els científics han pogut identificar queEl que no han estat capaços de dir exactament és quins virus es mouran entre espècies. El que importa, han argumentat, és la predicció del que vindrà. "Quan intentes predir el temps, no predius gotes individuals", ha explicatecologista de la Universitat de Cape Town i coautor de l'estudi. "L'estudi ens ajuda a entendre com el canvi climàtic afectarà els virus més perillosos del món", ha descrit, una ecologista experta en malalties de la Universitat de Princeton, que no ha estat vinculada amb l'estudi.La investigació apunta a un. Elsdel sud-est d'Àsia, per exemple, seran especialment propensos a aquestes transmissions, han relatat els científics. Ara per ara, moltes espècies de ratpenats en aquesta regió, viuen dividides en diferents tipus i no entren gaire en contacte amb els altres. Però a mesura que el planeta s'escalfi, aquests ratpenats marxaran ràpidament a climes que els siguin més còmodes on s'ajuntaran amb noves espècies.. Mentre els virus mouen d'hoste entre espècies, evolucionen d'una manera que pot acabar fent que siguin més propensos a infectar les persones. Com a exemple, elque va causar la SARS es va originar en un tipus de ratpenats que després va saltar a una altra espècie -possiblement a ossos rentadors que es venien a un mercat d'animals xinès- abans de transmetre's a les persones.Quan els investigadors van voler descobrir a quins indrets podrien acabar instal·lant-se el 2070 els mamífers, van trobar una altra raó per predir noves: "On hem construït les ciutats", ha assegurat el doctor Carlson. La doctora, una epidemiòloga de la Universitat de Califòrnia, que no està relacionada amb l'estudi, ha alertat que per tenir una visió més detallada de possibles escenaris, "es necessitariaper entendre els impactes del clima en el moviment de les espècies i el risc de transmissió de malalties".Els investigadors han avisat que aquesta transmissió provocada pel canvi climàtic podria començar més enllà del 2070. Així i tot, "l'increment de temperatura que hem experimentat és suficient perquè comenci el procés", ha conclòs el doctor Carlson.

