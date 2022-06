Vaga a Correus durant tres dies

La, els sindicats majoritaris a, tant a nivell català com estatal, juntament amb lahan convocat unaaquest dimecres, 1 de juny, a totes les oficines de l'estat espanyol que, asseguren, tindrà molta incidència entre eli, segurament també, entre elEli l'es troben en plena, i segons afirmen des del sindicat, les últimes propostes de la direcció de l'empresa inclouen lai la prestació de, "sense especificar de quina manera s'aplicaran aquestes mesures".Des de la CGT asseguren que si la negociació continua així, "elestarà servit". Per començar, aquest dimecres hi haurà vaga a totes les oficines de Correus a tot l'Estat.Entre moltes altres demandes el comitè reclama, borsa d'hores per anar al metge, concurs de trasllats i reajustaments amb totes les vacants, equiparació del salari laboral al dels funcionaris iTambé volen un fons de trencament per ali ATC, vehicle de Correus per als, recuperació del, el pagament dels, catàleg de, despenalització de les baixes, readaptació del personal amb limitacions psicofísiques,públiques,, i última paraula dels treballadors en la signatura de qualsevol acord, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor