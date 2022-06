Un poble català, entre les millors «joies amagades» d'Europa

Amb l'arribada de l'són molts els rànquings que aconsellen als turistes quines són les millorsper viatjar. Més enllà de les convencionals, que estan més massificades, el prestigiós web de viatges European Best Destinations ha classificat les millors "" del continent, i amb presència deEn concret, ésel poble que apareix en la sisena posició del rànquing. El web defineix el destí de lacom a "perfecte per escapar de la ciutat". A més, també posa èmfasi en el fet que es pot gaudir d'una tarda d'oci en un antic poble de pescadors "sublim".També en destaca la "" de les seves platges i cales a més de la seva arquitectura, la qual assegura que s'ha mantingut "intacta" al llarg dels anys. El mitjà assenyala l', a 200 metres de la platja més propera, com el lloc perfecte per estar-s'hi durant la visita.Pel que fa als cinc primers llocs, European Best Destinations situa al capdavant de tot el poble de(Geòrgia), al qual l'acompanyen(Alacant),(Itàlia) i(Croàcia). De la resta de l'Estat, hi ha(Alacant) en vuitena posició,(Cadis) en onzena plaça i(Guipuscoa) en setzè lloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor