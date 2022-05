La Fiscalia europea cita David Madí com a investigat per desviament de fons europeus

Laha citat com a investigat l'empresari i exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)per desviament de fons de la UE. En concret intenta esbrinar si va influir en el repartiment delsNext Generation, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN.En el marc de l'es va enregistrar una conversa telefònica de Madí en què deia que en un acte de Foment havia parlat amb, aleshores mà dreta de Pedro Sánchez, sobre el repartiment d'aquests diners. El jutge del cas Volhov va demanar remetre la conversa a la Fiscalia Europea, i l'va avalar la petició el desembre passat, malgrat l'oposició del fiscal anticorrupció i de la defensa.El març passat la Fiscalia Europea va demanar al jutge del cas Volhov que li trametés la conversa.del Treball va precisar, aleshores, que a la reunió que es referia Madí van assistir-hi prop de 60 empresaris i que Redondo van participar-hi per videoconferència. Al costat d'aquesta investigació de la Fiscalia Europea, el jutge del cas Volhov manté Madí en qualitat d'investigat per presumpteen diferents operacions econòmiques.

