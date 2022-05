La filla de la infanta Elena podria ser multada per una imprudència

Conducir sin casco: 200€

Conducir por la calzada: 100€

Llevar dos ocupantes en un vehículo de uno: 200€

——

Total a pagar Victoria Federica Patín Piti: 0€ pic.twitter.com/YSgdy2UcYX — InésHernand (@InesRisotas) May 31, 2022

La Casa Reial no guanya per disgustos. Després del grotesc retorn de l'emèrit a Espanya després de dos anys fugat, ara és la filla de la infanta Elena qui és notícia. I és que Victoria Federica s'exposa a una sanció de 500 euros per haver pujat a un patinet elèctric amb una altra persona, una clara imprudència.Tot plegat ha ocorregut aquest dissabte a Madrid, just després que la Victoria Cristina i la seva amiga assistissint a una correguda de toros a la plaça de las Ventas. Les tres infraccions comeses es detecten de forma molt simple mirant la foto. Conductora i acompanyant no porten casc, condueix pel mig de la carretera i hi ha dos ocupants en un vehicle en què només es permet una persona a la vegada. De moment, no ha trascendit si ha estat multada.

