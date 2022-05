Una adolescent portuguesa, desapareguda a Tarragona des del 25 de maig

Es diu, té 16 anys, i està desapareguda des del passat dimecres 25 de maig a Tarragona. El pare,, de, municipi portuguès d', està desesperat per no saber res de la seva filla durant gairebé una setmana, després que aquesta tornés de casa de la seva mare, a, amb destinació a. El seu germà va ser l'últim que la va veure, a l'estació ferroviària cambrilenca.Des d'aleshores, l'adolescent no ha contestat mai el seu mòbil, i no se sap on ha anat. Després del viatge de tornada, Estrella havia d'anar a l'escola, eldel carrer del Mar, al barri delde Tarragona, però no hi va arribar mai, fet que va provocar que el consell escolar avisés els pares.Una via d'investigació és que la nena podria haver anat fins a Portugal, o a Esposende, on hi ha els seus avis, o a, on té familiars, a la parròquia de. Estrella fa 1,72 metres d'alçada, pesa uns 48 quilos i té els cabells castanys. Anava vestida amb una camisa negra de màniga llarga i una motxilla rosa. Té un pírcing a l'orella dreta. La família també va indicar que el cas va ser denunciat a lai la

