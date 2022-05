Control 3.0: el sistema que prepara la DGT per saber on estan els cotxes en temps real

La(DGT) prepara un nou sistema que pot revolucionar les carreteres. El projectepreveu posar en marxa una plataforma que permetion es troben elsen temps real. La funció, segons expliquen des de l'organisme, és crear una mena de núvol de trànsit per anticipar-se a lesa temps real i poder evitar accidents.Per culminar el projecte, que podria entrar ende cara al 2026, s'ha fet una licitació deper dur a terme el desenvolupament i el suport tècnic de l'eina, que rep el nom deDGT 3.0. La idea és que també sigui útil per als conductors i els ofereixi l'estat del trànsit, de manera personalitzada i en temps real.Des de la DGT ho defineixen com una mena deamb noves funcions. Per exemple, si diversos cotxes en un mateix tram activen lao elvoldrà dir que en la via en qüestió hi ha boira o hi està plovent de manera intensa. A més, el projecte contempla que els mateixos usuaris puguin informar d'incidències, com l'o l'd'un cotxe.Tot plegat es posarà en funcionament a partir de les tauletes que tenen alguns cotxes o a partir del dispositiu mòbil delo dels seus acompanyants. A més, les, que a partir del 2026 substituiran el triangle de perill, també comptaran amb un dispositiu de geolocalització vinculat amb l'aplicació. LA DGT assegura que es garantirà l'del vehicle i dels seus ocupants.

