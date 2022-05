Les feines amb més oportunitats per als joves, segons Linkedin

Els sectors desón els que ofereixen més oportunitats d'ocupació als joves, segons el baròmetre Primera Feina 2022, publicat per la xarxa professional, on es recullen les àrees de més ocupació per a les noves generacions. Aquest baròmetre es publica per "a trobar oportunitats laborals i desenvolupar la seva carrera".Segons Linkedin, s'estima que el 2025 els membres de la(1995-2004) representaran el 27% del talent de la xarxa social. Així,són els llocs més destacats dirigits als joves. El segueixen altres feines més tècniques comAl costat dels sectors ja assenyalats de les tecnologies de la informació i la consultoria, elses posicionen com els àmbits amb més oportunitats per als joves."Aterrar en un mercat laboral com l'actual, enmig d'un, és un gran repte per als graduats recents. El nostre objectiu és ajudar a identificar quin és el millor lloc per començar la seva carrera", ha explicat l'editora de Linkedin Notícies a Espanya,Linkedin també ha destacat al seu baròmetre les habilitats més buscades per les empreses, entre les quals s'esmenta el"Les 'soft skills' o habilitats toves són tan importants com la formació. També segueix tenint un important pes conèixer, especialment entre els cambrers o venedors", ha assegurat Valero.

