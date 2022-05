El filial del Barça canvia de nom

Canvi de nom delblaugrana. A partir de la pròxima temporada, abandonarà la denominació dei passarà a dir-se, que és la seva denominació històrica. Així ho ha acordat la junta directiva presidida peraquest dimarts, un fet que fa que adopti el nom de fa més de 40 anys.En concret, el Barça Atlètic va ser fundat el 1970 després de la fusió entre els clubs. El 1991, però, un canvi en la normativa esportiva a l'Estat va fer que el segon equip blaugrana es passés a dir Barça B. El mateix Laporta va canviar a Barça Atlètic de nou en la seva primera etapa com a president, el 2008, però el 2010va tornar-hi la lletra "B".El Barça B s'ha mantingut durant l'etapa deMariaal capdavant del club fins ara, que Laporta ha decidit restituir l'"Atlètic". L'equip, entrenat ara per, jugarà a la tercera categoria del futbol espanyol la pròxima temporada, tal com ha fet aquest mateix curs. La vista estarà posada en lluitar per l'ascens a segona divisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor