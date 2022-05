El TC es divideix per tombar l'acord del Parlament que va avalar el vot delegat de Puigdemont i Comín

El ple del(TC) ha tombat aquest dimarts l'acord de la mesa delque va permetre, l'abril del 2018, el vot delegat de Carles Puigdemont i Toni Comín quan eren diputats a la cambra catalana . Ho ha fet, això sí,: els magistrats, del sector progressista, han emès vots particulars. El recurs contra la delegació de vot de Puigdemont i Comín, que en aquell moment eren diputats dei d', respectivament, el va presentar Ciutadans. El nucli de l'argument que desplega la sentència, de la qual ha estat ponent Juan Antonio Xiol, és que els dos diputats, a través de la delegació acceptada per la mesa presidida per Roger Torrent, van traspassar el vot "sense expressar-ne el sentit", de manera que se'n va "trencar la personalitat" estipulada en el reglament de la cambra."En el cas dels enjudiciats, té especial transcendència la circumstància en la qual es troba qui voluntàriament ha deciditi sobre el qual pesa una ordre judicial de cerca i captura i ingrés a presó", remarca l'avançament de la sentència que ha enviat el TC aquesta tarda. "En aquesta situació, ni l'excepció al principi deliberatiu que suposa la delegació de vot és proporcionada i ni, evidentment,que es considerin mereixedors de protecció", ressalta el veredicte del TC.El vot delegat dels presos i dels exiliats va ser un dels grans cavalls de batalla de la legislatura passada, i va ocasionar més d'un xoc entre ERC i Junts. En l'actual legislatura hi ha un diputat resident a l'exterior que pot posicionar-se en totes les votacions de manera delegada. Es tracta de, exconseller deexiliat a, que fins ara ha anat esquivant tots els intents de ser extradit a Espanya. La presidenta de la cambra, Laura Borràs, va ser qui va promoure que se li permetés delegar el vot

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor