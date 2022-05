Netflix incorpora tres pel·lícules i una sèrie catalanes a la plataforma

Encara que la llengua catalana estigui infrarepresentada en les plataformes de contingut en streaming, de mica en mica, diversos dels serveis van actualitzant els seus catàlegs per incloure nous títols fets en llengua catalana o per cineastes del país. Netflix ha incorporat quatre coproduccions de TV3 a la plataforma: els films, d'Oriol Ferrer;, de Lluís Danès; i, de Manuel Huerga. A més, ha afegit la minisèrie de dos capítols de Sílvia Munt. Tots aquests títols se sumen a altres de la televisió autonòmica (i en català) que la plataforma ja ofereix, com. A poc a poc, segons el mateix Netflix, el catàleg en català anirà augmentant Ambientada a la Barcelona del 1965, Cançó per a tu -coproduïda per TV3 i Galápagos Media amb el suport del Departament de Cultura i Compacto- està dirigida per Oriol Ferrer, artífex també de. El film té guió de Marta Grau i el protagonitzen Candela Serrat, Nao Albet i Félix Herzog. Es tracta d'un triangle d'amor entre tres joves estudiants a la Universitat de Barcelona dels anys 60.Basada en la novel·la de Salvador Espriu,està dirigida pers, amb guió de Lluís Arcarazo i Maria Jaén i protagonitzada per Miranda Gas, Ivan Benet i Roger Casamajor. És la història d'una dona que no es pot escapar del seu destí fatal. És una coproducció de TV3 i Brutal Media amb el suport del Departament de Cultura i la col·laboració de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.La darrera pel·lícula incorporada,, és una aproximació a la figura del popular violoncel·lista català Pau Casals, dirigida per Manuel Huerga i protagonitzada per Joan Pera, Nao Albet i Carme Sansa. És una coproducció de TV3, Minoria Absoluta i Euskal Telebista, amb el suport del Departament de Cultura, el Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la Région Occitanie i Slot Machine.Finalment, la minisèriedirigida per Sílvia Munt està basada en la novel·la homònima de Josep Maria de Sagarra. Explica la decadència dels Lloberola, una família de l'aristocràcia barcelonina arruïnada econòmicament i socialment a causa de la incapacitat del seu patriarca per adaptar-se als nous temps. És una coproducció de TV3 i Oberon Cinematogràfica, en producció associada amb Impulsafilm, amb la col·laboració del CECAAC i del Departament de Cultura.

