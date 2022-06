Deu països a què és millor no viatjar aquest estiu

Ucraïna

Rússia

Bielorússia

Afganistan

Israel i Palestina

Corea del Nord

Xina

Japó

Somàlia

Arriba l'estiu i sempre és una bona opció fer una l'exterior per descobrir. Ara bé, mentre que hi ha molts indrets que poden ser autèntiques joies per passar-hi uns dies durant aquest període, hi ha altres territoris del món que és millor evitar davant possibles ensurts. N'hem seleccionat deu que, per, és preferible no viatjar-hi.El motiu és evident i conegut per tothom: larussa i unaque s'allarga ja més de tres mesos. El país va ser envaït militarment la matinada del passat 24 de febrer i des de llavors milers de persones han decidit refugiar-se en altres territoris. Elrecomana no visitar"sota cap circumstància" i abandonar-la immediatament si es pot fer de forma segura, davant un conflicte bèl·lic que ja ha deixat com a mínim més de 40.000 persones mortes, tant militars com civils.I el mateix passa en el cas del país invasor. El ministeri d'Exteriors recomana valorar no viatjar ai també aconsella als ciutadans que encara hi siguin abandonar temporalment el país. En aquest sentit, el govern espanyol recorda que el govern depersegueix amb condemnes deles persones que critiquin la invasió o l'actuació de l'exèrcit rus. A més, posa especial èmfasi en evitar les províncies que facin frontera amb Ucraïna. La guerra econòmica oberta amb Europa també és un motiu per no trepitjar Rússia durant un bon temps.El tercer en discòrdia també es veu afectat per la guerra que fa tres mesos ocupa les portades de tots els mitjans. El paper bielorús de suport indirecte de la invasió russa d'Ucraïna fa que el ministeri d'Exteriors desaconselli "rigorosament" viatjar el país presidit per. A més, el govern espanyol també demana abandonar "immediatament" el país en cas de ser-hi, a través de carretera, i cap a territoris fronterers comAra fa prop d'un any els talibans es van apoderar del control del país, després de 20 anys de guerra contra. L'estiu passat les forces de diferents països de l'van haver de fugir de, davant l'arribada del règim talibà. Durant els primers mesos des del canvi de govern s'ha produït una regressió de drets fonamentals, especialment contra la dona. La situació encara és d'i de, motiu pel qual el ministeri d'Exteriors desaconsella "sota cap circumstància" viatjar-hi.Un dels conflictes més llargs de la història recent encara està ben viu entre. El punt principal de la guerra se situa des de fa anys a la, però a la resta del territori en disputa es produeixen constantment manifestacions i concentracions que solen acabar en violència i actuacions de les forces de seguretat. El maig de l'any passat van morir més de 250 persones i hi va haver més de 2.000 ferits en l'enfrontament entre manifestants palestins i la policia israelita. El Ministeri d'Exteriors espanyol no desaconsella viatjar-hi, però demana extremar precaucions.no està en guerra però és del tot desaconsellable viatjar-hi per tractar-se d'unatotalitària. Des que es va establir la separació amb el sud, la dinastia familiar que controla el país el manté totalment tancat i en transcendeix molt poca informació a l'exterior. Els controls per accedir-hi són molt restrictius i, per si no fos poc, des de fa unes setmanes està patint un creixement deper Covid que, segons les poques dades que transcendeixen, han posat en el nivell més alt d'alerta el país. Precisament per aquest brot, el ministeri d'Exteriors recomana no viatjar-hi.Viatjar a la Xina no comporta cap risc aparent per a la, però és que directament és molt difícil poder-hi entrat. La políticaque encara manté el país és especialment restrictiva i només permet l'entrada de ciutadans estrangers en viatges imprescindibles. A més, cal la pauta completa de vacunació per poder accedir-hi i també és obligatòria una quarantena en arribar. Laencara és obligatòria a bona part dels llocs.Elsegueix encara una política Covid molt semblant a la de la Xina. Només poden entrar-hi ciutadans de l'exterior per raons essencials i cal tenir la pauta de vacunació completa. A més, el país nipó ha decidit iniciar unaamb només 50 persones d'origen internacional per monitorar el seu viatge: tots han d'estar vacunats de la pauta completa i només podran triar dos itineraris pel país.és el país mésdel món i això és motiu suficient per no viatjar-hi. Per si encara hi ha dubtes, el ministeri d'Exteriors del govern espanyol desaconsella viatjar-hi "sota cap circumstància" davant l'elevat risc deterroristes, a més deen zones de costa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor