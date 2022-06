Nou raons per visitar els països nòrdics a l'estiu

Caiac a Estocolm

Ruta en caiac pel centre d'Estocolm Foto: Viator

Banys termals a Islàndia

Blue Lagoon, a Islàndia Foto: iAgua

Natació urbana a Copenhaguen

Piscines al port de Copenhaguen Foto: archdaily.net

Esquí d'estiu a Noruega

Esquí d'estiu a Noruega Foto: Stryn Summer Ski

Senderisme a les Illes Fèroe

Senderisme a les Illes Fèroe Foto: visitfaroeislands.com

Acampada lliure a Suècia

Acampada lliure als boscos de Suècia Foto: visitsweden.com

Ràfting en aigües braves noruegues

Ràfting als rius de Noruega Foto: visitnorway.es

Contemplar balenes a Reykjavík

Contemplar balenes a Islàndia Foto: Visit the World

Creuer als fiords noruecs

Un creuer navegant per un fiord noruec Foto: visitnorway.es

Lessovint es relacionen amb viatges a llocs de platja i espais paradisíacs. Però elstambé són una bona opció: temperatures agradables i sol a mitjanit permeten gaudir de moltes activitats a l'aire lliure, durant el dia i durant la nit.Desfins a, passant peri les. Rutes amb caiac, senderisme, un creuer nocturn pels fiords o fer esquí d'estiu. Hi ha propostes per a tots els gustos, calmats i atrevits, que no deixen indiferent i sorprenen qui aposta per aquests destins.La capital deés una ciutat pintoresca formada per 14 illes comunicades entre elles per una cinquantena de ponts. El vincleamb el mar és profund i una de les millors maneres de conèixer la ciutat és remant un. Es poden fer excursions pel tranquil canal de Langholm i a última hora de la tarda és possible fer fotos espectaculars de l'eterna posta de sol.Elssón molt freqüents ai el primer lloc de la classificació és per a. A vint minuts en cotxe de l'aeroport de Keflavík, el complex té taquilles privades, vestuaris, bar i dutxes, a més d'una piscina gegant amb aigües termals terapèutiques on banyar-se. Entre altres serveis, també s'hi pot trobar una sauna i una cascada de massatges. Recomanen visitar-ho al vespre per gaudir de la llum del sol durant la nit.Els habitants deneden i es refresquen -tot i les temperatures habituals a la capital de Dinamarca- en un complex urbà de. Una zona de lleure dissenyada per a totes les edats amb dues piscines interconnectades entre elles on nedar i saltar, així com un espai on banyar-se directament al mar. Si no t'atreveixes a entrar a l'aigua, tens l'opció de prendre el sol tranquil·lament en un ambient molt cosmopolita.Qui diu quenomés es pot practicar a l'hivern?téque oren des del maig i fins a la tardor. Si la crema solar ja és necessària si s'esquia durant l'hivern als Pirineus, durant l'estiu a Noruega és un element indispensable a la motxilla abans d'enfundar-se el vestit d'esquí. Baixar pistes vertiginoses o acompanyar els descensos amb una sessió d'spa a la tarda és possible mentre es gaudeix d'uns paisatges espectaculars.Aquestdanès al nord de l'Atlàntic és un paradís per als amants deli de la natura salvatge. El conjunt de lescompta amb 23 rutes de senderisme per a tots els nivells que et permeten arribar a llocs especials com el far Kallur, l'aldea de Saksun, la cascada Múlafossur o el llac Sorvagsvatn. A més, els paisatges verds impacten a primera vista.Es diu queamaga els darrersi, un cop s'hi arriba, es pot comprovar que és cert. Acampar a Suècia és un sinònim de viure dies d'aventures mentre es gaudeix de la bellesa natural d'aquest país que amaga boscos gegants, llacs cristal·lins i fenòmens tan nòrdics com el sol de mitjanit. Des del parc nacional Skull Skogen, on hi ha zones de naturalesa verge on acampar, fins a l'illa de Gotland, el país és un pou de sorpreses.Elses caracteritzen per tenir lesun tret que anima a practicarsense fre. De fet, el riu Sjoa és ideal per practicar aquest atrevit esport: hi ofereixen un emocionant viatge d'entre 15 i 18 quilòmetres que baixa per ràpids de diferents nivells.és un país envoltat dei ideal si ets un amant de la. Si sempre has somiat veure en directe els moviments de les balenes, Reykjavík és el destí perfecte. Hi ha excursions, t'expliquen sobre lade la regió i pots veure molts tipus de, des de les geperudes, fins a les d'aleta, i també taurons pelegrins o dofins de pic blanc.Elssón Patrimoni de la Humanitat i conformen un entorn natural indescriptible. La costa oest de Noruega és realment un espectacle: blocs de gel, grans muntanyes, cascades, laberints de roques i una infinitat de natura. Passejar per un fiord ambés el súmmum.

