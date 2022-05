Condemnat cinc anys sense pujar vídeos per haver donat galetes amb pasta de dents a un sensesostre

Va donar galetes amba un, va gravar-ho i ho va pujar a YouTube. I ara, en paga les conseqüències. Un jutge deha condemnat al youtuberper aquests fets: haurà de tancar el seu canal dede gairebé 270.000 subscriptors i no podrà pujar vídeos a la plataforma durant els pròxims cinc anys. També ha estat condemnat a 15 mesos de presó.El jutjat penal número 9 de la capital catalana l'ha condemnat per un delicte contra la integritat moral i també imposa al jove unade 20.000 euros, que haurà d'abonar al sensesostre. L'home va patiri "emocionalment va quedar", segons relata la sentència. El youtuber ha justificat les seves accions perquè ho va fer "en pla de conya", afegint que no volia ofendre i dient al jutge que va molt "a tope" amb la llei.Els fets es remunten a novembre del 2016. ReSet feia constantment els reptes virals que li proposaven els seus seguidors i va decidir enganyar un sensesostre amb unesde la marcasubstituint la crema blanca del seu interior per pasta de dents. El jutge ha conclòs que l'objectiu de l'acusat era "ridiculitzar i vexar" el sensesostre i en general a totes les persones que es troben en situació de pobresa extrema.Més tard, i davant la reacció negativa de les, el youtuber va intentar netejar la seva imatge anant a veure de nou el sensesostre, oferint-li 300 euros i gravar-se passant un dia amb ell. Mentre intentava fer-ho, lava interceptar-lo. Ara, haurà de desfer-se d'un canal amb milions de visites -i bona part dels vídeos esborrats- i que està inactiu des de fa un any.La Guàrdia Urbana va procedir a la identificació del jove i el va denunciar per un presumpte delicte per infligir un, menyspreant la dignitat i integritat moral d'una persona en risc d'exclusió social. Un delicte que s'agreuja quan es produeix amb la finalitat de distribuir-ho a altres persones a través de mitjans de comunicació i d'internet. Elva demanar a YouTube que retirés el vídeo, i la plataforma ho va fer.

