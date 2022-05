El preu de l'aigua s'apuja un 4,02% a 23 municipis de Barcelona

S'apuja el preu de l'. Elha aprovat inicialment aquest dimarts un encariment de la tarifa del 4,02% per als 23 municipis abastits per. Es tracta de la primera pujada en set anys i comportarà un increment mitjà de la factura de 0,60 euros mensuals.Tot i el creixement de l’, que durant el darrer any ha pujat un 6,5%, el rebut de l’aigua es mantindrà per sota d’aquest índex i també del preu que pagaven els usuaris el 2015. Pel que fa a les tarifes socials, 17.000 famílies més en situació deeconòmica podran beneficiar-se d’unadel 100% en els dos primers trams de la factura. D’aquesta manera, més de 70.000 famílies, el 5,5% del total, podran beneficiar-se de la tarifa social de l’aigua.Segons ha explicat el vicepresident d'Ecologia de l', amb aquesta nova tarifa es respon a "compromisos obligats" com els acords laborals, l'augment de l'IPC i el preu de l'energia. Precisament l'òrgan fa referència a l'IPC com a principal motiu de l'augment del preu de l'aigua, però també creu que es produeix per un augment del cost de la plantilla d'Aigües de Barcelona.

