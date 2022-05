Els mestres se senten protegits? Lectura pràctica del paraigua legal per la immersió

Del neguit previ a una certa tranquil·litat

Han estat mesos de negociacions ali alper travar una resposta a la sentència del(TSJC) que imposa una les aules. Ara, un cop aprovat el decret llei de l'executiu i amb la nova llei que s'ha d'aprovar previsiblement la setmana vinent, els focus tornen a les escoles el dia que acaba el termini donat pels jutges per executar la resolució. El conseller d'Educació, manté que les direccions dels centres queden protegides per "l'escut legal" desplegat pel Govern . Al seu entendre, permet esquivar els tribunals i, alhora, protegir el català i el model d'escola, malgrat que la nova legislació situa el castellà també com a llengua "d'ús curricular".Com ho veuen les escoles? Com han rebut les instruccions de la conselleria? Se senten protegides, les direccions?ha contactat amb tres centres educatius de diversos punts del país. L', concertada, de Barcelona, i que ofereix des d'Educació Infantil fins a Batxillerat; l', pública de Santpedor (Bages), amb alumnes de I3 fins a 6è de Primària; i l', pública de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), que ofereix cursos d'Educació Infantil i Primària. La resposta del Departament d'Educació, admeten, els descarrega de responsabilitat, però manifesten dubtes sobre la reacció que es produirà per part dels tribunals un cop el Govern ha notificat que la sentència del 25% no es pot complir A l'espera de veure com avancen les properes setmanes, i si hi ha nous moviments per part del TSJC, les direccions de centre es mostren tranquil·les. "Qualsevol decisió per fer front a la pressió jurídica dels tribunals per limitar l'ús del català a l'escola és important", assenyala, director de l'IPSI i president de l', que aglutina un centenar de centres concertats laics d'arreu del país. Les darreres setmanes, des que el Tribunal Suprem va declarar ferma la sentència del 25% i el TSJC va ordenar-ne l'execució, alguns centres han viscut amb "neguit" les informacions que anaven apareixent, que arribaven sovint a través de la premsa i no pas pels canals oficials."El conseller deia que donaria la cara per nosaltres, però fins que no ho hem vist per escrit hem tingut un punt de neguit", admet, directora de l'Escola Vallmanya. També es mostra tranquil el director de l'escola La Serreta,, perquè reconeix que la problemàtica del 25% no els ha afectat directament, per ara. "Hem anat seguint les consignes que ens han anat dient, però ho vivim amb la màxima normalitat. Estem tranquils perquè no hem vist mai el castellà com un obstacle per aplicar-lo a l'aprenentatge", explica.Durant el mes de juny, els 5.000 centres de Catalunya hauran de respondre a un formulari amb set preguntes de sí o no per tal de validar els. Tots aquells que responguin afirmativament a aquests set interrogants, voldrà dir que els seus projectes s'adapten a la nova normativa i que, per tant, no hauran de fer canvis. En cas contrari, disposaran de tot el curs que ve per solucionar-ho. L'objectiu de la conselleria és acabar el curs sense que el sistema educatiu es vegi alterat per la sentència i amb els docents. L'escola Vallmanya, com detalla la seva directora, ja ha respost afirmativament les set preguntes del formulari i entén que el projecte lingüístic quedarà validat.Les escoles consultades, en aquest sentit, no preveuen fer canvis en els seus projectes. "Tenim un projecte lingüístic molt treballat i pensat,i els resultats de les competències bàsiques ho avalen", assenyala Blancher. Tampoc té previst fer modificacions l'escola La Serreta, que no veu cap necessitat d'haver de fer més castellà al centre. "", afirma Dalmau. El director d'aquesta escola detalla, en aquest sentit, que si se'ls demanen més detalls sobre les hores de castellà presentaran el seu projecte lingüístic: detallaran les hores de llengua castellana que fan i explicaran "amb naturalitat" com integren aquesta llengua "com un element més de recerca i de treball i d'aprenentatge".Les dades assenyalen un retrocés del català a les escoles i, precisament per això, el diagnòstic que fa el Govern passa per reforçar-lo, no pas per fomentar el castellà. La CUP o organitzacions de defensa de la llengua alerten que la resposta a la sentència del 25% de castellà no va en aquesta línia i que, a la pràctica,. Les escoles consultades remarquen que la llengua habitual és el català i que el castellà hi és present amb normalitat, i alerten que els percentatges imposats pels jutges no segueixen cap criteri pedagògic. "El català és la llengua de l'àmbit acadèmic i de comunicació a l'escola. Amb els nouvinguts parlem la llengua que podem per acollir-los i els alumnes entre ells parlen majoritàriament català i castellà", assenyala Blancher.Les escoles de Sant Esteve de Palautordera i Santpedor tenen unaque contrasta amb la d'altres centres del país, especialment a Barcelona i l'àrea metropolitana. En el cas de l’escola Vallmanya, els resultats de les proves d'avaluació lingüística van concloure queal centre. És per això que, a més de l'assignatura de llengua castellana, també fan tallers d’educació visual i plàstica en castellà i alguns en anglès. També han invertit recursos en els darrers anys per comprar contes i llibres en castellà. "Fa anys que fem petites actuacions", explica Montané. A l'Escola La Serreta, també, s'integra el castellà en el dia a dia -en recursos educatius, vídeos...- com una eina més d'aprenentatge.Des del Govern s'ha remarcat que la resposta a la sentènciadels centres. Ho perceben així? Alguns expressen dubtes. "De moment, ho veig una discussió d'altes esferes, una qüestió política. A les aules encara no ens ha arribat, no hem hagut de prendre decisions en aquest sentit", explica Dalmau. Altres centres sí que se senten protegits, però admeten queen funció de com reaccionin els jutges. "Aparentment, em dona molta seguretat, la meva autoritat és el Departament d'Educació, però no sé si hi haurà un embat de l'altra part que ens deixarà desprotegits", afirma Blancher.El gran dubte a partir d'ara és sii els intents de diverses associacions espanyolistes d'imposar més castellà a l'escola. De moment, el Govern ha traslladat aquest dimarts que la sentència del 25% no és pot aplicar perquè és incompatible amb la nova legislació impulsada pel Govern i el Parlament. Ara, els jutges hi hauran de dir la seva i, mentrestant, elcontinua avisant que les sentències fermes s'han de complir.

