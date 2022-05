Barcelona, entre els cinc millors ecosistemes de start-ups d'Europa

acull el cinquè ecosistema d'empreses emergents d'. Segons un informe elaborat per la consultora especialitzada, la capital catalana es troba només per darrere de. Per elaborar la seva anàlisi s'ha tingut en compte paràmetres com la quantitat de noves empreses, la seva qualitat el clima de negocis.També s'analitza la presència d'espais de treball, d'acceleradores i de casos propers d'èxit, entre ells els denominats "", és a dir, firmes no cogitades que hagin superat els 1.000 milions de dòlars en valor. A Catalunya és el cas, per exemple, del fabricant de carregadors elèctricsTal com ha destacat el director general d'Innovació i Emprenedoria del Departament d', aquestes dades demostren la "solvent posició" de Catalunya entre els principals ecosistemes d'emprenedoria d'Europa. "El més important és que lesa Catalunya creixen en quantitat i en qualitat, amb un ús més intensiu de tecnologies punteres i amb propostes molt centrades a donar resposta acom l'àmbit de la salut o l'emergència climàtica", ha apuntat en un comunicat aquest dimarts.Segons dades d'Acció, l'any 2021 Catalunya comptava amb, un 11,4% més que el 2020 i un 26,4% més que el 2019, abans de laprovocada per la. L'informe també apunta que les empreses emergents catalanes ocupen 19.300 persones. Segons el, el 47% de les start-ups catalanes treballen amb tecnologies vinculades al, és a dir, les basades en un descobriment científic o una innovació en enginyeria.Per, destaca l'ús per part de les empreses emergents catalanes de la intel·ligència artificial i les dades massives (36% del total), eli l'(14%), l'automatització (10%). Pel que fa a, les noves empreses catalanes van captar 1.479 milions d'euros d'inversió l'any 2021. Això suposa un creixement del 246% amb relació al volum d'captat l'any 2020 i se situa com la xifra més alta de la sèrie històrica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor