Intoxicacions a TikTok: alerta per aquest repte viral que pot fer emmalaltir els teus fills

És innegable quek és la xarxa social de moda entre els més joves. El seu llenguatge i la seva capacitat per reinventar-se dia a dia en mètodes de comunicació contemporanis en tots els seus gèneres la converteix en una aplicació molt flexible, plena d'humor, escenes, gags... i reptes virals. No és el primer cop que un d'aquests perjudica de manera greu certs sectors de la societat que decideixen fer el repte per tal de tenir acceptació en una xarxa social, aconseguir respostes o m'agrades.que està perjudicant la salut de diverses persones.Un vídeo sobre com aconseguir conservar bé els alvocats ha estat denunciat per l, quan acumulava més de 6 milions de visualitzacions (el vídeo original ha estat retirat, però s'ha anat reproduint a la xarxa social). L'avís està enfocat, sobretot, als menors d'edat que consumeixen aquesta aplicació i poden caure en el repte, posant en risc la seva salut.Una dona, anomenadaa TikTok, mostra com té un alvocat partit per la meitat dins d'un pot amb aigua, que té guardat a la nevera. Ella mateixa assegura que tal i com està conservat, pot durar dues setmanes sense oxidar-se i mantenint-se fresc. És mentida.En un comunicat, l'FDA recorda que a l'hora de manipular l'aliment, es poden depositar a la seva superfície diversos patògens, bacteris o altres elements. Si es conserven en aigua, en un pot, a la nevera i durant dues setmanes, es multiplicaran i suposaran un risc elevat per a la salut., que segons una investigació recent de l'FDA, té una elevada relació amb els alvocats. Les recomanacions són clares: consumir l'alvocat, una vegada obert,. No s'han d'ingerir les parts marrons. Sembla obvi de dir, però algú ho acabarà conservant en aigua. O en almíbar.

