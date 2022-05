Artadi admet que Puigdemont la va enviar a una reunió amb russos sobre criptomonedes

va enviara una reunió amb russos per parlar sobre. Així ho ha assegurat la que fins fa poc era la líder de Junts a Barcelona en la declaració com a testimoni al jutjat que investiga la peça sobre les subvencions de la Diputació de Barcelona. Segons fonts jurídiques, ha admès que pocs dies abans de lade l'octubre del 2017 es va reunir en un cèntric hotel de Barcelona amb emissaris russos per parlar de diversos temes, entre els quals una proposta per finançar una suposada Catalunya independent mitjançant criptomonedes.Artadi, que aleshores era directora general de Coordinació Interdepartamental, va ser-hi enviada per Puigdemont perquè és economista i sabia que s'hi parlaria de temes econòmics. La reunió va durar uns 20 minuts i s'hi va trobar amb, l'excap de relacions internacionals de, que era el vincle amb els representants russos, que presumptament haurien ofert suport a Catalunya un cop ja fos independent. També hi havia un ciutadà rus i un català amb molts vincles amb Rússia. Aquests li van preguntar a Artadi quines intencions tenia la Generalitat amb les criptomonedes, i Artadi els va respondre que cap.Un o dos dies després, Artadi va tornar a reunir-se amb representants russos a la, i en aquesta trobada també hi era Puigdemont. La trobada va ser molt breu, d'uns tres o quatre minuts, i Artadi no recordava gaire de què s'hi havia parlat perquè eren temes que no l'interessaven, ha dit. Segons han explicat fonts jurídiques, Artadi ha explicat que sobre d'altres reunions li feien fer seguiment, però en aquest cas no li van encomanar que en fes cap, perquè Terradellas i els enviats russos eren poc concrets.En tot cas ha negat que existís cap suposada "trama russa" per donar suport a la independència de Catalunya. En acabar la seva declaració, el magistrat instructor,, ha advertit Artadi que no tenia credibilitat i li ha recordat que com a testimoni tenia l'obligació de dir la veritat. Per això, l'ha advertit que podia tenir conseqüències penals. Artadi ha sortit de laper una via interna per tal d'esquivar la premsa.Per altra banda, l'empresari rus resident a Catalunyaha explicat aquest dimarts al mateix jutjat que la seva suposada intermediació en un contracte de gas entre Rússia i la Xina no tenia vincles polítics amb Catalunya i encara menys amb la independència. Segons ell, era només un negoci i ho va explicar a l'actual cap de l'oficina de Puigdemont,, perquè eren amics i estava molt "content" per l'acord i agraït amb Alay perquè li va obrir les portes de la, de la qual va ser representant a Rússia. Dmitrenko ha declarat com a investigat al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que en el cas Volhov investiga, entre altres, una suposada trama russa de suport a la independència de Catalunya.Segons han explicat fonts jurídiques, Dmitrenko, a preguntes del fiscal, ha explicat que el contracte energètic era "beneficiós" per, perquè si es duia a terme l'intercanvi de sis milions d'euros de gas, ell s'enduria una comissió i ho revertiria en impostos a Catalunya. No obstant això, només es va fer un pagament de l'empresa importadora dea la subministradora russa d'un 5% com a reserva, uns 295.000 euros. Hi va haver retards en els pagaments i això va anul·lar l'operació, cosa que ha portat a un litigi mercantil a dins de la mateixa empresa russa.En el telèfon mòbil d'Alay, intervingut pel jutjat arran de l'l'octubre del 2020, es va trobar un xat on es parlava d'aquesta operació i es deia que seria molt important per Catalunya. Preguntat pel motiu que s'esmentés Catalunya i no Espanya, Dmitrenko ha dit que era perquè els'intercanviaria als ports de. A més, ha reiterat que el negoci no era per donar suport a la independència de Catalunya. De fet, ha dit que va voler fer un negoci amb empreses tecnològiques a Catalunya, però des de Rússia li van dir que millor que no ho fes perquè podia tenir implicacions polítiques i molestar el govern espanyol. Ha assegurat que el govern rus era més favorable a l'espanyol que a una possible independència de Catalunya.En sortir del jutjat, Dmitrenko ha dit a la premsa que tot ha anat "perfecte" i que està "content de col·laborar amb la justícia", però no ha volgut concretar més. Dmitrenko té permís de residència a l'estat espanyol, però fa un temps se li va denegar la nacionalitat espanyola, tot i que viu a Catalunya des de jove, perquè suposadament hauria actuat com a espia del seu país d'origen. No obstant, ell sempre ho ha negat i fonts jurídiques han explicat que recentment ha obtingut un visat per anar als

