Aiguafreda vol ser Osona i demanarà sortir del Vallès Oriental

Undels votants a la consulta d'Aiguafreda ha optat per, segons ha anunciat aquest dimarts el consistori. En total hi ha hagut: 624 han optat pel canvi de comarca (un 60,6%), 364 han triat mantenir-se al Vallès (un 35,4%) i 41 han emès vots en blanc o nuls (un 4%).Aquest miler de vots representa unadel cens, una xifra superior al 33% que va fixar l'Ajuntament per analitzar "accions futures en relació amb l’adscripció comarcal" del municipi. La participació telemàtica va ser utilitzada per 553 persones (un 54 % dels votants), mentre que 476 van optar per dipositar el seu vot presencialment.

