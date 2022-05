Cap mosso va veure la suposada agressió de Catasús però la Fiscalia manté la petició de vuit anys de presó

Un agent, un cop, dues investigacions

Elsque han declarat com a testimonis en el judici a, acusat de desordres públics i atemptat a l'autoritat en una manifestació contrària a la del sindicat policialel setembre del 2018,entre els manifestants que van llançar objectes contra la línia policial. L'agent ferit ha explicat que va rebre "vàries" agressions, però que no podia identificar qui l'hauria colpejat a l'espatlla; tampoc els altres testimonis.Laparlava inicialment del canell, però fa uns dies ho va modificar per l'espatlla -pel cop al canell ha estat condemnat Marcel Vivet-. La defensa ha demanat l'absolució per "manca de prova" i la fiscal ha mantingut la. La defensa, pilotada per l'advocat, d', ha demanat l'absolució per manca de prova.L'escrit del ministeri fiscal detalla que Catasús, juntament amb un grup de persones que no han estat identificades, es va situar davant de la línia policial -que separava la manifestació de policies espanyols i els grups que protestaven contra aquesta mobilització- amb una "actitud agressiva" i amb la intenció "d'alterar la pau pública". Hi va haver llançament de pols de colors contra els agents i, en un moment determinat, Catasúsamb el pal d'una bandera, sense causar-li cap lesió. En les darreres hores, la Fiscalia ha rectificat l'escrit, que en un principi deia que Catasús havia colpejat l'agent al canell -motiu pel qual van condemnar Vivet- i ara diu que va ser "al braç".Això, segons la Fiscalia, constitueix un delicte de desordres públics i un delicte d'atemptat, pels quals demana una pena de presó de quatre anys i quatre anys, respectivament. En aquest procediment, la Generalitat va participar com a acusació particular en un principi, però després se'n va apartar. Segons la defensa, va ser quan es va adonar que: Marcel Vivet i Adrià Catasús. El primer cas ja s'ha resolt i Vivet no entrarà a presó. El segon, ha anat més lent.La denúncia que fan els advocats de Catasús és que un mateix agent denuncia haver rebut un cop i assenyala dos manifestants. A partir d'aquí, s'obrencontra dues persones diferents, Vivet i Catasús. Els Mossos sempre han negat que es tracti de dues acusacions per un mateix cop i assenyalen que hi va haver dos cops, un al casc i l'altre al canell, cosa que no es correspon amb la minuta policial i l'escrit d'acusació. La defensa de Vivet va argumentar aquesta duplicitat al TSJC , però els jutges ho van tombar. Fins la setmana passada, l'escrit d'acusació de la Fiscalia assenyalava que el cop havia estat al canell i ara diu que ha estat al braç, en general. 24 hores abans del judici, la defensa encarad'aquest canvi.La qüestió torna a l'Audiència de Barcelona i la defensa de Catasús posarà sobre la taula les contradiccions de l'agent que va rebre el cop de pal durant la manifestació i laque acreditin que el responsable va ser l'acusat. Si els jutge segueixen la línia que va marcar l'Audiència de Barcelona amb Vivet, tot apunta que hi haurà una condemna dura; si, per contra, es basen en les tesis del TSJC, la condemna no serà tan elevada. En tot cas, la defensa confia que té prou arguments per aconseguir una absolució.

