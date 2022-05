Les estrenes de sèries del juny que no t'has de perdre a Disney, Amazon, Netflix i HBO

Abbott Elementary (Disney+) - 1 de juny(

Borgen, 4a temporada (Netflix) - 2 de juny

The Boys, 3a temporada (Amazon Prime) - 3 de juny

Irma Vep (HBO) - 7 de juny

Ms Marvel (Disney+) - 8 de juny

Peaky Blinders, 6a temporada (Netflix) - 10 de juny

For All Mankind, 3a temporada (Apple TV) - 10 de juny

Sin límites (Amazon Prime) - 10 de juny

Intimidad (Netflix) - 10 de juny

The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime) - 17 de juny

The Umbrella Academy, 3a temporada (Netflix) - 22 de juny

La casa de papel: Corea (Netflix) - 24 de juny

Westworld, 4a temporada (HBO Max) - 27 de juny

Only Murders in the Building, 2a temporada (Disney+) - 28 de juny

L'estiu ja és aquí i les plataformes preparen una bateria d'estrenes immensa... amb moltes sorpreses. El retorn de diverses produccions de renom animen un sector que segueix a l'alça tot i la patacada de Netflix amb els subscriptors.barrejaran un conjunt de novetats amb la recuperació de sèries molt esperades pels fanàtics: des de, passant per. La diversitat de públics està assegurada en aquesta tria.En aquests moments,és gairebé una necessitat en aquell país. Aquesta nova ficció que emetrà Disney a partir del juny situa el focus en un grup de professors que imparteix classe en els pitjors centres públics de les zones més marginals. Històries de superació, d'esforç, de patiment i de petites victòries que fan d'aquests mestres uns herois per a una societat trencada.La plataforma reina del contingut en streaming emetrà aquest 2022 la nova sèrie sobre la protagonista, la Primera Ministra de Dinamarca, en un nou escenari polític ple de problemes: la pugna pel petroli de Groenlàndia far trontollar el seu govern i el seu ministeri d'Afers Exteriors. En un altre llenguatge polític -una dècada és molt de temps- i amb la intervenció de la premsa, la ficció danesa promet ser caviar per a fans com ho va ser l'original. 9 anys després podrem gaudir d'aquesta meravellosa ficció.No existeix una ficció sobre superherois més desinhibida i grotesca que aquesta. La tercera temporada promet un augment de tots els ingredients que han convertit aquesta ficció d'en una satisfacció absoluta, en un plaer gens culpable, per a milions de persones arreu del planeta. El grup contrari als superherois en aquesta distopia haurà d'enfrontar-se a nous reptes i a uncada vegada més dèspota. El tràiler promet mil meravelles.La producció d'autor més arriscada de tot el mes de juny. El directorrecupera aquesta història del gènere cinema dins del cinema per presentar-nos una actriu, interpretada perque viu desenganyada per la seva carrera i una ruptura sentimental. La sèrie explora la prima línia que separa la ficció de la realitat, el punt artificial de la veracitat, així com l'art de la vida. La protagonista descobrirà que les similituds entre el personatge i ella mateixa són molt properes. Experimental, arriscada i valenta producció.La maquinària deno s'atura. Després de l'èxit immillorable de la sèrie Moonknight -i les anteriors de superherois-, arriba ara la ficció televisiva que presentarà un nou personatge que entrarà a l'univers de la Casa de les Idees.i interpreta aquesta nova versió de la superheroïna adolescent, de la que no se sap pràcticament res de la sinopsi. La sorpresa, el 8 de juny.Encara que ja s'hagi estrenat al, l'expectació per al retorn deen una nova fornada de capítols per a Netflix és immensa. Última temporada on se solucionaran totes les trames que queden pendents en la família criminal britànica més coneguda de tota la televisió. Les primeres crítiques la situen en un final apoteòsic, com no es mereixia menys aquesta ficció de la BBC.El creador de, Ronald D Moore, ens va situar fa un parell d'anys en un escenari impossible avui dia: com seria el món avui si els soviètics haguessin estat els primers a arribar a la lluna i els EEUU no hagués abandonat la carrera espacial. Ara, ja als anys noranta, la competició és per arribar el primer a Mart. La sèrie torna al lloc on el va deixar a la segona temporada.encapçalen el repartiment d'aquesta ficció espanyola, una altra més que engreixa les files d'Amazon. Explica la èpica història de l'expedició deque surt de Sevilla el 1519 i torna, tres anys després, amb una petita expedició de només 18 mariners ambal capdavant. De 239, en van morir 221.conegut cineasta d'acció a Hollywood, és el director de la sèrie.Una de les propostesdel 2022. Aquesta nova sèrie de Netflix situa l'espectador en el focus de la vida de quatre dones que es veuen forçades a trepitjar la línia prima entre el que pertany a la vida pública i privada. La filtració deld'una política fa esclatar una problemàtica gegant que bascularà entre els dilemes morals, l'exposició pública i els riscos que comporta.Drama multigeneracional que gira al voltant d'unentre una noia i dos germans, les relacions canviants entre mares i fills i el poder durador d'una forta amistat femenina. És una història de maduresa sobre el primer amor, el primer desamor i la màgia d´un estiu perfecte.dirigeix per primera vegada una producció d'aquestes característiques que promet fer les delícies de les persones amants de les històries romàntiques.La sèrie de Netflix basada en els còmics detorna després de dues temporades en què els membres d'aquesta societat de superherois estrambòtics ja ha salvat el món diverses vegades.Tornar a salvar-lo. La nova temporada juga amb un recurs molt recurrent: la paradoxa temporal.Netflix vol seguir creixent al mercat asiàtic i és per això que ha decidit fer una versió coreana d’una de les sèries amb més èxit de la plataforma:. Entre els seus protagonistes hi figura, actor conegut per donar vida a Cho Sang-woo, l'intel·ligent jugador número 218 d', la nova sensació de la plataforma. El juego del calamar, creada per, aconsegueix un còctel d'ingredients que converteix la sèrie en una addicció permanent per a l'espectador. El poder, el control distòpic, els missatges polítics, la supervivència humana i els dilemes filosòfics es barregen en una recepta que sap donar peixet a l'espectador.Encara que l'impacte de la sèrie no hagi estat el desitjat en les darreres dues temporades, la quarta part debusca redimir-se amb els fans que no l'han deixada estar. Fora del parc temàtic, la ficció abordarà el destí sobre la vida a la Terra després de la marxa dels robots humanoides de la zona on estaven tancats. Promet ser molt més obscura del que s'ha vist fins ara.La divertida, esbojarrada i plena de química sèrie que encapçalentorna amb una segona temporada que promet mantenir l'elevat nivell de guió que ens va regalar la primera. Tota una sorpresa de l'any passat, la ficció de Hulu que aterra a Disney seguirà girant al voltant d'aquesta espècie de paròdia i homenatge al true crime de tres veïns de Nova York.

