El COE obre la porta a què Catalunya i l'Aragó competeixin pels Jocs si no hi ha un acord per anar junts

El president del(COE),, ha obert la porta a quèi l'competeixin per presentar candidatura en solitari pels Jocs d'Hivern de 2030 si no s'aconsegueix tancar un acord per anar junts . L'escenari d'incertesa ja va provocar, divendres passat, que la Generalitat frenés la consulta prevista sobre l'acolliment de la competició hivernal.En una atenció als mitjans aquest dimarts després de la reunió de l'Assemblea General del COE, Blanco ha afirmat que "intentarà amb totes les forces" que els governs català i aragonès arribin a un pacte i, en aquest sentit, ha manifestat la voluntat de "continuar dialogant" i d'intentar convocar una nova reunió amb ambdues parts. Tanmateix, el plenari del COE ha votat per unanimitatencara que no hi hagi acord perquè sigui conjunta.

Això implica que el comitè olímpic obre la possibilitat de passar a una "segona fase" que implicaria que Catalunya i l'Aragó s'enfrontin i s'acabi imposant la candidatura en solitari d'un dels territoris. Blanco ha dit que seria "millor" una candidatura conjunta, però ha defensat aquesta opció si es manté el bloqueig.

Blanco ha remarcat quel'haurien de prendre els governs de Catalunya i l'Aragó i que, en aquest supòsit, l'Assemblea General del COE en triaria una de les dues.

