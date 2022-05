Atenció personal i menys de tres minuts d'espera: què suposa la nova llei del client

Elha aprovat aquest dimarts en consell de ministres l'avantprojecte de. Es tracta d'un text que donarà un "sòl de protecció important" als usuaris, en paraules del ministre de Comerç,. El projecte fixa un límit de temps deperquè un client sigui atès per telèfon, posant fi d'aquesta manera a situacions quotidianes d'abús en el consum. La llei prohibirà que s'atengui al consumidor d'una manera exclusivament automàtica i que si el client ho exigeix,La nova llei, que ara haurà de tramitar-se en el Congrés, busca millorar el servei d'atenció dels clients i, a respostes per part de robots o contestadors automàtics, i a la impossibilitat d'interlocutar amb una persona de l'empresa consultada. El ministre Garzón ha destacatque tindrà la nova llei.Les empreses estaran obligades a resoldre les, però quan es tracti de serveis essencials com l'electricitat, el gas, l'aigua o internet, l'empresa ha de facilitar informació en dues hores. Un cop s'aprovi, la nova normativa serà d'aplicació en empreses de subministraments de gas i energia, transports, comunicacions audiovisuals i, en general, a totes aquelles de més de 250 treballadors o 50 milions d'euros en facturació.

