La Moncloa justifica els incompliments: «Catalunya lidera les inversions el primer trimestre»

Elha assegurat aquest dimarts, sobre les queixes del Govern català pels incompliments de l'Estat en les inversions a Catalunya, que Catalunya "en aquest primer trimestre". El que suposa, segons la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, un 60% més que l'any anterior. El Govern ha acusat l'estat d'"abandonar els catalans" i ha anunciat que enviaràa dos ministeris per reclamar explicacions sobre les execucions pressupostàries.La portaveu,ha dit que s'han viscutper la pandèmia, i això ha tingut una repercussió en totes les administracions públiques. Ha recordat que durant la discussió sobre pressupostos, van acordar ambunad'aquestes inversions i estan disposats a reunir-se quan calgui. Sobre la trobada pendent entrei el president, Rodríguez ha afirmat que és una qüestió que depèn tan sols de "la intensitat de les agendes".Rodríguez ha destacat la millora en les relacions entre l'executiu i els governs de les comunitats autònomes: "És un fet incontestable la importància que li hem donat a laamb les comunitats autònomes i l'impuls a les relacions bilaterals amb Catalunya i amb totes les altres, que estava estancada". Ha afegit quede l'Estat de tota la història, sense excepció". Des del 2018, han rebutque en l'anterior legislatura.El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que "i els mandats dels jutges", sobre el document enviat per la Generalitat a les escoles catalanes per donar compliment a la sentència del TSJC. Ho ha dit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.La portaveu ha subratllat el compromís de l'executiu peri ha destacat que el govern espanyol "estima i valora" la llengua catalana i no volm que sigui un motiu de discòrdia partidista.El Govern català va aprovar dilluns, en una reunió extraordinària, el decret llei elaborat per esquivar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imposava un 25% de castellà a les aules. El Departament, en paraules del conseller, ha assumit "tota la responsabilitat" dels projectes lingüístics."La màxima prioritat és fer el que calgui per, les direccions i els projectes davant dels tribunals. Fem un escut legal dels centres educatius", ha apuntat el conseller d'Educació aquest dimarts, i també ha situat com a clau que no es fixin percentatges a les aules, com sí defensa el TSJC., ha volgut resumir Cambray.El nou decret del Govern català, les instruccions, les enquestes d'ús sociolingüístic a Catalunya i laque està en marxa al Parlament -gràcies al- formen part de la resposta enviada al TSJC, que va fixar el 31 de maig -avui mateix- com a data límit per complir amb la sentència sobre el 25% de castellà a les aules.

